AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2026 .— Dos campeones, un solo cinturón. Y una historia que se construyó en tiempo real durante las últimas dos semanas. Kevin Knight retuvo el Campeonato TNT ante MJF, quien no conforme con el resultado, lo atacó. Fue Darby Allin quien salió al rescate, y después le ofreció a Knight una oportunidad por el título. Los dos se han enfrentado antes, con Knight llevándose la victoria en el Continental Classic del año pasado, así que Allin tiene la oportunidad de ganar una revancha con el título mundial en juego. Allin es el tipo de campeón que recuerda las deudas, y Knight es el tipo de retador que sabe que ya lo venció una vez y puede volver a hacerlo. La acción de AEW Dynamite se emite desde el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina.

En un Eliminator Match, Jon Moxley enfrentará a Juice Robinson. Si Robinson gana, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Continental AEW. Moxley llega a este encuentro convertido en el mentor de Will Ospreay, a quien Samoa Joe también busca atraer a su grupo.

En relevos, Mina Shirakawa y Harley Cameron enfrentarán a Hikaru Shida y Kris Statlander. El misterio del ataque a Toni Storm sigue siendo el hilo conductor. Shirakawa está convencida de que Shida es culpable.

También veremos un Double Jeopardy: Dax Harwood vs. Orange Cassidy. Si Harwood gana, FTR y Tommaso Ciampa reciben una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. Si Cassidy gana, The Conglomeration enfrentará a FTR por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

AEW Dynamite 6 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro