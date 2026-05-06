WWE reporta un incremento de 22% en sus ingresos en el primer trimestre de 2026

Según el reporte de ganancias del primer trimestre de TKO Group Holdings (la compañía matriz de WWE y UFC), WWE cerró el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 con un crecimiento en ingresos y rentabilidad.

Los ingresos totales de WWE alcanzaron los 475.7 millones de dólares, un aumento del 22% (o 84.2 millones de dólares) respecto a los 391.5 millones del mismo trimestre de 2025.

Desglose por segmentos (en millones de dólares):

Categoría Q1 2026 Q1 2025 Variación Derechos de medios, producción y contenido 281.7 251.6 +30.1 Eventos en vivo y experiencias premium 123.5 76.3 +47.2 Patrocinios y marketing 26.2 25.6 +0.6 Licencias de productos de consumo y otros 44.3 38.0 +6.3 Ingresos totales 475.7 391.5 +84.2

El impulso principal provino de los eventos en vivo (+47.2 millones), impulsados en gran medida por el paquete de incentivos financieros del Royal Rumble en Arabia Saudita.

Los derechos de medios crecieron gracias a acuerdos con Netflix y ESPN, mientras que los productos de consumo se beneficiaron de ventas de juegos móviles y coleccionables.

► Rentabilidad récord

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El EBITDA subió un 32% hasta 256.1 millones de dólares, con un margen que mejoró del 50% al 54%. Aunque los costos operativos directos aumentaron (por talento, producción y el Royal Rumble), y los gastos generales subieron debido a más eventos internacionales, el fuerte crecimiento de ingresos compensó ampliamente estos incrementos.

► Declaraciones de los ejecutivos de TKO

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Ari Emanuel, CEO de TKO, destacó:

«TKO está empezando 2026 de manera formidable, con resultados sólidos y un impulso continuo en cada uno de nuestros negocios. Reafirmamos nuestra guía para todo el año y el anuncio incremental de recompra de acciones por 1.000 millones de dólares subraya nuestra convicción en TKO y su valor a largo plazo».

Mark Shapiro, Presidente y COO de TKO, agregó:

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«Los resultados del primer trimestre de TKO reflejan la fortaleza y durabilidad de nuestra IP premium. Nuestro portafolio de derechos de medios está firme, los paquetes de incentivos financieros siguen escalando y la demanda de nuestros eventos en vivo premium es saludable. Con UFC Freedom 250 en la Casa Blanca y la asociación de On Location con la Copa Mundial de la FIFA, TKO estará en el centro del escenario este verano».