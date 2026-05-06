WWE reporta un incremento de 22% en sus ingresos en el primer trimestre de 2026

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Ganancias TKO WWE

Según el reporte de ganancias del primer trimestre de TKO Group Holdings (la compañía matriz de WWE y UFC), WWE cerró el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 con un crecimiento en ingresos y rentabilidad.

Los ingresos totales de WWE alcanzaron los 475.7 millones de dólares, un aumento del 22% (o 84.2 millones de dólares) respecto a los 391.5 millones del mismo trimestre de 2025.

Desglose por segmentos (en millones de dólares):

Categoría Q1 2026 Q1 2025 Variación
Derechos de medios, producción y contenido 281.7 251.6 +30.1
Eventos en vivo y experiencias premium 123.5 76.3 +47.2
Patrocinios y marketing 26.2 25.6 +0.6
Licencias de productos de consumo y otros 44.3 38.0 +6.3
Ingresos totales 475.7 391.5 +84.2

 

El impulso principal provino de los eventos en vivo (+47.2 millones), impulsados en gran medida por el paquete de incentivos financieros del Royal Rumble en Arabia Saudita.

Los derechos de medios crecieron gracias a acuerdos con Netflix y ESPN, mientras que los productos de consumo se beneficiaron de ventas de juegos móviles y coleccionables.

► Rentabilidad récord

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El EBITDA subió un 32% hasta 256.1 millones de dólares, con un margen que mejoró del 50% al 54%. Aunque los costos operativos directos aumentaron (por talento, producción y el Royal Rumble), y los gastos generales subieron debido a más eventos internacionales, el fuerte crecimiento de ingresos compensó ampliamente estos incrementos.

► Declaraciones de los ejecutivos de TKO

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Ari Emanuel, CEO de TKO, destacó:

«TKO está empezando 2026 de manera formidable, con resultados sólidos y un impulso continuo en cada uno de nuestros negocios. Reafirmamos nuestra guía para todo el año y el anuncio incremental de recompra de acciones por 1.000 millones de dólares subraya nuestra convicción en TKO y su valor a largo plazo».

Mark Shapiro, Presidente y COO de TKO, agregó:

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«Los resultados del primer trimestre de TKO reflejan la fortaleza y durabilidad de nuestra IP premium. Nuestro portafolio de derechos de medios está firme, los paquetes de incentivos financieros siguen escalando y la demanda de nuestros eventos en vivo premium es saludable. Con UFC Freedom 250 en la Casa Blanca y la asociación de On Location con la Copa Mundial de la FIFA, TKO estará en el centro del escenario este verano».

 

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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