AEW niega estar negociando el regreso de Aleister Black

Por segunda vez en apenas un lustro, Aleister Black fue despedido de WWE, cuando el pasado 24 de abril la empresa efectuó varios recortes de personal; entre los que también se encontraba su esposa, Zelina Vega.

Y como sucediera con Andrade, inevitablemente surgieron rumores sobre un regreso de Black a AEW, donde compitió cuatro años y medio, durante ese lapso de tiempo entre su primera salida de WWE y su regreso al gigante estadounidense. SESCoops llegó incluso a publicar a primera hora de hoy que Black y los Élite ya se encontraban negociando.

«La Superestrella de WWE recientemente despedida Aleister Black, conocida fuera del ring como Tom Budgen, está en negociaciones activas con All Elite Wrestling. El desarrollo de los acontecimientos contradice directamente una oleada de publicaciones durante los dos últimas semanas que sugerían que AEW no tenía interés en recibir de vuelta al otrora líder de House Of Black […]»

► ¿Puentes quemados?

Pero también hoy, Fightful informa que la propia AEW ha querido salir al paso de la publicación de SESCoops, negando tales negociaciones con Aleister Black.

Esto se situaría más en la línea de lo reportado por WrestleVotes y por Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter. Meltzer expuso que existía cierta negatividad dentro del vestidor de AEW hacia un potencial retorno de Black, dada la presunta reticencia del neerlandés a elevar a ciertos talentos y a sus pretensiones de abandonar la compañía para firmar con WWE cuando aún estaba bajo contrato.

En redes sociales, MJF y Max Caster fueron bastante claros a la hora de compartir su opinión.

Jim Ross, por su parte, a través del podcast ‘Grilling JR’, sugirió que Black siempre tuvo a AEW como una «liga menor» en comparación con WWE y que el ex Campeón NXT no supo ganarse la confianza de Tony Khan.