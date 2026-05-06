AEW DYNAMITE 6 de mayo 2026: Cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 6 de mayo 2026 | Darby Allin vs. Kevin Knight

AEW Dynamite regresa este miércoles 6 de mayo de 2026, desde el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► El pasado miércoles en AEW Dynamite 

  1. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2)
  2. Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*)
  3. CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***)
  4. Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***)
  6. RUSH venció a  Steven Fuerte (*)
  7. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 6 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 6 de mayo 2026 | Darby Allin vs. Kevin Knight
AEW Dynamite 6 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Kevin Knight.
  • ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Juice Robinson.
  • Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. Hikaru Shida y Kris Statlander.
  • DOUBLE JEOPARDY: Dax Harwood vs. Orange Cassidy.

► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: North Charleston ColiseumNorth Charleston, South Carolina.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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