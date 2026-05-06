AEW Dynamite regresa este miércoles 6 de mayo de 2026, desde el North Charleston Coliseum, en North Charleston, South Carolina. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► El pasado miércoles en AEW Dynamite
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante MJF (*** 1/2)
- Brawling Birds (Jamie Hayter y Alex Windsor) vencieron a Emily Jaye y Jordan Blade (*)
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Ace Austin (***)
- Adam Copeland y Christian Cage vencieron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) retuvieron ante Kris Statlander y Hikaru Shida (***)
- RUSH venció a Steven Fuerte (*)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Brody King (**** 1/2)
► Momentos clave
- MJF quiso usar trampa al sacar su anillo. Sin embargo, Kevin Knight le aplicó golpe bajo y se lo llevó a las espaldas planas con una enredadera para retener.
- Kazuchika Okada falló su Rainmaker, pero conectó patadas voladoras sobre Ace Austin y aplicó el Rainmaker para sellar la victoria y retener el título.
- Trent Beretta evitó el Spear de Adam Copeland e intentó un toque de espaldas apoyado con las cuerdas, pero el réferi lo vio. Luego, quien conectó el Spear fue Christian y Copeland cubrió para la cuenta de tres.
- Hikaru Shira tomó el relevo y conectó Meteora y Falcon Arrow a Lena Kross. Pero Megan Bayne entró y aplicó un súplex a Shida, uno similar para Kris Statlander y un remate para Shida con un doble chokeslam terminó la lucha.
- Brody King intentó hacerle un súplex desde la ceja sobre el piso descubierto a Darby Allin, pero Allin logró una rana con powerbomb y después un Coffin Drop. King subió al ring antes de los diez segundos, pero Allin lo recibió con otro Coffin Drop y luego lo remató para sellar la victoria.
► Cartelera AEW Dynamite 6 de mayo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Kevin Knight.
- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Juice Robinson.
- Mina Shirakawa y Harley Cameron vs. Hikaru Shida y Kris Statlander.
- DOUBLE JEOPARDY: Dax Harwood vs. Orange Cassidy.
► ¿Dónde ver AEW Dynamite en vivo?
Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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