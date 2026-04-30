Divine Dominion retienen el Campeonato Femenil de Parejas AEW ante Kris Statlander y Hikaru Shida

Megan Bayne y Lena Kross, las Divine Dominion, lograron retener el Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW ante Kris Statlander y Hikaru Shida en un combate donde el poderío físico de las campeonas fue la clave, aunque las retadoras tuvieron sus momentos de esperanza.

► Momentos clave

Shida entró al ring repartiendo golpes, pero no les hacía nada a sus grandulonas rivales. Recibió un Fallaway Slam de Bayne, quien luego la azotó en la lona como si fuera una muñeca. Shida quiso usar su espada de kendo, pero Statlander la detuvo, pues les habría valido la descalificación.

Statlander entró al relevo y no corrió mejor suerte, pues las dos campeonas la dominaron. Sin embargo, logró evitar un súplex doble, aunque no pudo aplicar su Saturday’s Night Fever a Kross. Luego, las dos campeonas estuvieron castigando por turnos a Statlander por un buen rato.

Statlander pudo aplicar un doble Frankensteiner a sus rivales, seguido de un Disqus Lariat para Megan Bayne. Luego pudo relevar con Shida. Hubo un intercambio de golpes de la japonesa con Lena Kross. Bayne detuvo a Shida, pero ésta pudo burlar a sus rivales y terminó sacándolas del ring, para luego conectar patadas voladoras desde la ceja sobre las campeonas.

De nuevo fue el turno de Statlander, pero las campeonas la capturaron y la molieron a golpes. Bayne le aplicó un súplex alemán que solo dio dos segundos. Las cuatro entraron en la zona de batalla. Statlander aplicó powerbomb a Kross y puso a Bayne sobre ella, planchando a ambas con un 450 Splash que también solo dio dos segundos.

Shira tomó el relevo y conectó Meteora y Falcon Arrow a Kross, nuevamente para dos segundos. Pero Megan Bayne entró y aplicó un súplex a Shida, uno similar para Statlander y un remate para Shida con un doble chokeslam terminó la lucha. Las Divine Dominion retienen los títulos.

Tuvo sus momentos dramáticos, pero el tamaño y poder de las campeonas fue determinante.