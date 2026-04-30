En un combate que comenzó con un gesto de respeto, Darby Allin logró retener el Campeonato Mundial AEW ante Brody King. Fue una lucha que llevó la violencia al extremo, con momentos que hicieron contener la respiración a los fans.

► Momentos clave

Al iniciar la lucha se dieron la mano, pero de inmediato Allin quiso atacar, provocando la furia de Brody King, quien le aplicó Sleeperhold y un súplex alemán. Luego, una bala de cañón en la esquina. Allin evitó un powerbomb y, de alguna manera, pudo aplicar un Super Code Red cuando subió a las cuerdas y King fue por él. King salió del ring, Allin se proyectó en tope suicida, pero rebotó en el pecho de King como si hubiera chocado contra una pared.

Ambos se golpearon en las inmediaciones del cuadrilátero antes de volver a él. King le recetó un par de costalazos a Allin, unos machetazos y un sentón a la aguayina. Luego, King sentó a Allin en la tercera cuerda y, de un machetazo, lo mandó hasta el piso. Bajó por él para hacerle un chokeslam. Allin se le montó en candado y King se dejó caer en la cubierta de la mesa de comentaristas, que había colocado en la barricada de protección. Ambos subieron a la mesa. King le aplicó un candado flotante; Allin se salió y le aplicó un Code Red, aunque la mesa no se rompió.

Allin se lanzó en tope suicida y esta vez sí derribó a King. El retador se recuperó y enlazó bala de cañón y lariat. King lanzó como muñeco a Allin hacia fuera del ring, derribando a un camarógrafo. Al jalar de los pies a Allin, éste quitó parte de la protección de alrededor del ring. King se lanzó sobre Allin, quien se quitó, y el golpe fue sobre la barricada. Allin aprovechó para quitar más de la protección del piso descubierto.

King intentó hacerle un súplex desde la ceja sobre el piso descubierto, pero Allin logró una rana con powerbomb y después un Coffin Drop. King subió al ring antes de los diez segundos, pero Allin lo recibió con otro Coffin Drop y luego lo remató para sellar la victoria.

► ¿Ahora qué?

Tal como prometió Darby Allin al inicio del episodio, la próxima semana tendrá que darle una oportunidad titular a Kevin Knight en un duelo de campeones.