Rating AEW Collision 2 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Collision del 2 de mayo de 2026 registró una disminución en audiencia respecto a la semana anterior en TNT.

Las luchas presentadas fueron:

Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, David Finlay y Clark Connors vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Myron Reed, Dante Martin y Darius Martin (*****) CAMPEONATO NACIONAL AEW: ‘Jungle’ Jack Perry retuvo ante Máscara Dorada (*****) Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong vencieron a Johnny TV, Mansoor y Mason Madden (*** 1/2) CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Anna Jay (****) Juice Robinson y Ace Austin vencieron a Daniel García y Wheeler Yuta (****) Skye Blue venció a Niki XS (***) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Hook (**** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 2 de mayo 2026

El programa promedió 347.000 espectadores, lo cual está por debajo de los 397.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,06, por encima del 0,05 de la semana anterior.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 3 de mayo de 2025 el programa atrajo 341.000 y 707.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,06 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. AEW no realizó ningún evento de Collision la semana del 4 de mayo de 2024.

Collision continúa mostrando variaciones en audiencia dependiendo de su horario.