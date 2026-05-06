Resultados Triple W: Reset

En lo que supuso su décimo evento del 2026, Triple W celebró Reset el pasado 18 de abril, desde su Gimnasio Lucharama en Madrid (Madrid, España).

Como principal combate, Rizo defendió el Campeonato Absoluto de Triple W, con Shallow enfrente. También Ochoa puso sobre la mesa el Campeonato de Level One, teniendo a Marcos Morales de retador. Y además, el Campeonato de Parejas de Triple W, en un encuentro donde La Nueva Ola buscaron conservar sus estatus ante La Forja.

Completaron el cartel un duelo entre Trevor de Vries e Iker Navarro, AnaRKHia fue contra Newt Nova y Joro, mientras Jedu se midió a Jon Valow.

Varias luchas de Reset pueden verse gratuitamente en el canal de Youtube de Triple W.



► El camino a Total Rumble

Héctor del Bar regresó a Lucharama.

CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Ochoa (c) derrotó a Marcos Morales para retener el título . Primera defensa de Ochoa tras coronarse en La Hora De La Verdad. Morales consiguió su oportunidad al vencer a González en el evento Showroom de Level One, que tuvo lugar el pasado 14 de marzo. Ochoa hizo que Morales se rindiera. Coajim Echevarría anunció que quienes porten el Campeonato de Parejas de Triple W cuando se celebre Total Rumble (27 de junio), enfrentarán a una de las mejores duplas europeas, sin desvelar cuál.

. Primera defensa de Ochoa tras coronarse en La Hora De La Verdad. Morales consiguió su oportunidad al vencer a González en el evento Showroom de Level One, que tuvo lugar el pasado 14 de marzo. Ochoa hizo que Morales se rindiera. Coajim Echevarría anunció que quienes porten el Campeonato de Parejas de Triple W cuando se celebre Total Rumble (27 de junio), enfrentarán a una de las mejores duplas europeas, sin desvelar cuál. CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) (c) derrotaron a La Forja (Iron Charles y Bruno Guzmán) para retener el título . Charles y Guzmán obtuvieron su tentativa en La Hora De La Verdad, al ganar el Project Tag Team Tournament. Combate muy parejo en los compases iniciales, con gran sinergia por parte de ambos equipos, hasta que la entrada en escena de Guzmán, el Tomohiro Ishii español, desequilibró la balanza del lado de La Forja. Poco después, Fulger causó el mismo efecto, pero este erró una patada, que fue directa a la cara de su colega Acosta, y La Forja tomó de nuevo el timón. Estuvieron cerca de coronarse, y sólo una oportuna intervención de Fulger antes de que consumaran su variante del Doomsday Device permitió que los campeones emboscaran a Guzmán y lo remataran con el combo Stomp + Cutter. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2 Quinta defensa de La Nueva Ola desde que consiguieran las correas en Top One 2025. Concluida, las dos parejas se mostraron respeto.

. Charles y Guzmán obtuvieron su tentativa en La Hora De La Verdad, al ganar el Project Tag Team Tournament. Combate muy parejo en los compases iniciales, con gran sinergia por parte de ambos equipos, hasta que la entrada en escena de Guzmán, el Tomohiro Ishii español, desequilibró la balanza del lado de La Forja. Poco después, Fulger causó el mismo efecto, pero este erró una patada, que fue directa a la cara de su colega Acosta, y La Forja tomó de nuevo el timón. Estuvieron cerca de coronarse, y sólo una oportuna intervención de Fulger antes de que consumaran su variante del Doomsday Device permitió que los campeones emboscaran a Guzmán y lo remataran con el combo Stomp + Cutter. 1, 2 y 3. Quinta defensa de La Nueva Ola desde que consiguieran las correas en Top One 2025. Concluida, las dos parejas se mostraron respeto. Trevor de Vries derrotó a Iker Navarro . Vries salió con una camiseta de Pol Badía e hizo su habitual «taunt» al llegar al ring, recordando su victoria sobre él en La Hora De La Verdad. Navarro tuvo el apoyo del respetable, pero la canallería de Vries se impuso durante la primera mitad de contienda. Hasta que tanta canallería le pasó factura, pues el réferi vio cómo agarraba la tercera cuerda mientras tenía a Navarro en un Abdominal Stretch y le arreó una patada en la mano, propiciando que «el Famoso» se zafara e iniciara su «comeback». Otra canallería frenó el ímpetu de Navarro, cuando Vries puso en medio al árbitro y este no vio cómo recibía un piquete de ojos. Y la última acabó de darle la victoria: de nuevo puso en medio al colegiado y esta vez endosó a Navarro un golpe bajo. Este, ya indefenso, fue rematado con el Sunset Driver y puesto de espaldas planas sobre los 16 minutos de lucha. ♠♠♠1/4 Acabada, Vries tomó un micro, se sentó en mitad del ring y quejoso, dijo que nunca había podido competir por el Campeonato Absoluto de Triple W siendo, a su juicio, el mejor talento europeo. Aparte de «putero», el público debió de haberle cantado «farolero».

. Vries salió con una camiseta de Pol Badía e hizo su habitual «taunt» al llegar al ring, recordando su victoria sobre él en La Hora De La Verdad. Navarro tuvo el apoyo del respetable, pero la canallería de Vries se impuso durante la primera mitad de contienda. Hasta que tanta canallería le pasó factura, pues el réferi vio cómo agarraba la tercera cuerda mientras tenía a Navarro en un Abdominal Stretch y le arreó una patada en la mano, propiciando que «el Famoso» se zafara e iniciara su «comeback». Otra canallería frenó el ímpetu de Navarro, cuando Vries puso en medio al árbitro y este no vio cómo recibía un piquete de ojos. Y la última acabó de darle la victoria: de nuevo puso en medio al colegiado y esta vez endosó a Navarro un golpe bajo. Este, ya indefenso, fue rematado con el Sunset Driver y puesto de espaldas planas sobre los 16 minutos de lucha. Acabada, Vries tomó un micro, se sentó en mitad del ring y quejoso, dijo que nunca había podido competir por el Campeonato Absoluto de Triple W siendo, a su juicio, el mejor talento europeo. Aparte de «putero», el público debió de haberle cantado «farolero». Jedu, quien atacara a Rizo en el epílogo de La Hora De La Verdad, salió a escena y se autoproclamó salvador de Triple W, entre sonoros abucheos. Otro fantasma. Jon Valow hizo acto de presencia y lo retó, armándose combate.

Jedu derrotó a Jon Valow . Tras el duelo, La Senda Luminosa intentó sin éxito reclutar a Jedu para su grupo.

. Tras el duelo, La Senda Luminosa intentó sin éxito reclutar a Jedu para su grupo. AnaRKHia (Hades y Kaiden) derrotaron a Newt Nova y Joro .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Rizo (c) derrotó a Shallow para retener el título . Rizo quiso que Shallow fuese su primer retador por haber dejado este La Senda Luminosa, grupo con el que el campeón también tuvo su pleito. Shallow resultó un tanto menospreciado en el inicio, hasta que plantó cara y dio un paso al frente. Sobre los 10 minutos, se lanzó en plancha contra Rizo desde un esquinero y este pudo reversar su zambullida con un Cutter, pero la cuenta se detuvo en 2.99, entre ciertas protestas del público. Y hubo otro falso final, cuando tras un intercambio de movidas, Shallow cayó sobre Rizo con una Plancha estilo sapito y el árbitro Yuma estuvo a milímetros de dar la tercera palmada. Y cuando el público más estaba dividido, Jedu irrumpió en escena, atacó al colegiado, a Rizo y a Shallow, para acabar colocando al campeón encima del retador y que así «el Hijo de un Dios» conservara su presea. ♠♠♠1/4

. Rizo quiso que Shallow fuese su primer retador por haber dejado este La Senda Luminosa, grupo con el que el campeón también tuvo su pleito. Shallow resultó un tanto menospreciado en el inicio, hasta que plantó cara y dio un paso al frente. Sobre los 10 minutos, se lanzó en plancha contra Rizo desde un esquinero y este pudo reversar su zambullida con un Cutter, pero la cuenta se detuvo en 2.99, entre ciertas protestas del público. Y hubo otro falso final, cuando tras un intercambio de movidas, Shallow cayó sobre Rizo con una Plancha estilo sapito y el árbitro Yuma estuvo a milímetros de dar la tercera palmada. Y cuando el público más estaba dividido, Jedu irrumpió en escena, atacó al colegiado, a Rizo y a Shallow, para acabar colocando al campeón encima del retador y que así «el Hijo de un Dios» conservara su presea. Como epílogo, Jedu se dirigió a Rizo y le dijo que sólo él le quitaría el Campeonato Absoluto.