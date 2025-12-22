Resultados Triple W: Top One 2025

Triple W despidió por todo lo alto, nunca mejor dicho, su 2025, con uno de los eventos estrella del calendario de la escena española, Top One, el pasado día 6 desde la Sala Revi de Madrid (España).

Esta vez, sin embargo, la lucha que da nombre al show no supuso el «main event». A cambio, tal hueco lo ocupó Gin El Libertario poniendo sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Triple W ante Pol Badía y Goldenboy Santos. Badía ya tuvo sus más y sus menos con El Libertario en la anterior cita de la promotora, Full House; allí lo venció mediante un choque de duplas completado por Jedu y Trevor De Vries, respectivamente. Por ser Badía el ejecutor del pin, fue posicionado como retador.

Mientras, el combate Top One dio cabida a Rizo, Newt Nova, Marco Morales, Jedu, Pad Campos, Ruky, Trevor De Vries y Michael May batallando por hacerse con el maletín que les concedería una oportunidad titular en cualquier momento.

Además, hubo defensa del Campeonato de Parejas de la Triple W, donde Murder Business (Damião & RAFA) buscaron conservar sus cinturones frente a La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta) y AnaRKHia (Kaiden & Hades), y del Campeonato de Level One por parte de Alexa Jade en baile a cuatro bandas contra Kassius, Ochoa y Jon Valow.

Completando el cartel, un choque de tercias: Sangre Pagana (Blackpool, El Chavo Romero & Guido Kingtana) vs. Guillermo y La Forja (Iron Charles & Bruno Guzmán).

► La ocasión la pintan calva

[PRE-SHOW]

César Hawk (con Kaishin) derrotó a Joro.

[SHOW PRINCIPAL]

CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Alexa Jade (c) derrotó a Kassius, Ochoa y Jon Valow para retener el título .

. COMBATE TOP ONE: Jedu derrotó a Rizo, Newt Nova, Marco Morales, Pad Campos, Ruky, Trevor De Vries y Michael May . Campos atacó con una escalera a Nova cuando este hacía su entrada. Y nada más comenzar, pudo verse a Morales con la nariz sangrante, no sé como consecuencia de qué lance. Sobre los 10 minutos, Campos se encontraba a centímetros de agarrar el maletín, pero Nova evitó su victoria palo de kendo en mano y lo hizo huir, siguiendo sus pasos hasta quedar ambos fuera de la pugna. Rizo fue el «MVP» y seguidamente también estuvo muy cerca de descolgar el preciado ítem… pero el que apareció en este caso fue Johan para impedirlo y llevarse a «el Hijo de un dios». Jedu y De Vries protagonizaron el «duelo» final sobre la escalera, con el primero dejando atrapada una pierna del segundo entre dos peldaños.

. Campos atacó con una escalera a Nova cuando este hacía su entrada. Y nada más comenzar, pudo verse a Morales con la nariz sangrante, no sé como consecuencia de qué lance. Sobre los 10 minutos, Campos se encontraba a centímetros de agarrar el maletín, pero Nova evitó su victoria palo de kendo en mano y lo hizo huir, siguiendo sus pasos hasta quedar ambos fuera de la pugna. Rizo fue el «MVP» y seguidamente también estuvo muy cerca de descolgar el preciado ítem… pero el que apareció en este caso fue Johan para impedirlo y llevarse a «el Hijo de un dios». Jedu y De Vries protagonizaron el «duelo» final sobre la escalera, con el primero dejando atrapada una pierna del segundo entre dos peldaños. Por motivos de salud, Héctor del Bar se despidió de su rol de anunciador de Triple W entre los aplausos del público, dando paso a su sustituto, SuperFranky.

CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W, TORNADO: La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta) derrotó a Murder Business (Damião & RAFA) (c) y AnaRKHia (Kaiden & Hades) para ganar el título . Fulger y Acosta conquistaron su primer campeonato en Triple W, poniendo fin a un reinado de casi siete meses (195 días).

. Fulger y Acosta conquistaron su primer campeonato en Triple W, poniendo fin a un reinado de casi siete meses (195 días). Sangre Pagana (Blackpool, El Chavo Romero & Guido Kingtana) derrotó a Guillermo y La Forja (Iron Charles & Bruno Guzmán) .

. CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W, LUCHA A TRES BANDAS: Gin El Libertario (c) derrotó a Pol Badía y Goldenboy Santos para retener el título . Badía y Santos sostuvieron un pique personal durante todo el choque, y en los primeros compases el portugués quedó fuera de acción tras atravesar una mesa por cortesía de «la Fiera de la Noche». Al regresar, Santos tenía vencido a Badía tras endosarle un Martinete, y antes de consumar la cuenta de tres, El Libertario le golpeó con su campeonato. Badía recibió entonces otro Martinete y fue cubierto por el culé sobre los 15 minutos de lucha.

. Badía y Santos sostuvieron un pique personal durante todo el choque, y en los primeros compases el portugués quedó fuera de acción tras atravesar una mesa por cortesía de «la Fiera de la Noche». Al regresar, Santos tenía vencido a Badía tras endosarle un Martinete, y antes de consumar la cuenta de tres, El Libertario le golpeó con su campeonato. Badía recibió entonces otro Martinete y fue cubierto por el culé sobre los 15 minutos de lucha. En el epílogo, El Libertario se las prometía felices, asegurando que los madrileños no volverían a ver el Campeonato Absoluto de Triple W y que deberían desplazarse hasta Barcelona para hacerlo, de cara al presunto show que la promotora tiene programado allí para el 2 de mayo de 2026. El Libertario quiso entonces que Héctor del Bar le colocara personalmente el cinturón, y luego de buscarle en demasía las cosquillas, el (ex)anunciador terminó por atizarle con la presea. Así que Jedu aprovechó para canjear el maletín que acababa de conseguir minutos antes.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE TRIPLE W: Jedu derrotó a Gin El Libertario (c) para ganar el título. Luego de cierta incertidumbre, interferencia incluida de Adri McArbi, Jedu puso de espaldas planas a El Libertario, coronándose por primera vez monarca individual en Triple W y desatando el jolgorio del respetable.

