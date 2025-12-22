Este lunes 22 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- The Usos vencieron a The New Day (***)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri retuvo ante Ivy Nile (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció por DQ a Raquel Rodriguez (** 1/2)
- Logan Paul venció a Rey Mysterio (** 1/2)
► Momentos clave:
- Jimmy y Jey Uso se reencontraron como equipo y lograron imponerse a Kofi Kingston y Xavier Woods con su característico 1-D.
- La Campeona Intercontinental, Maxxine Dupri, defendió con éxito el título ante Ivy Nile, aplicando su Grapevine Ankle Lock para mantener su reinado en una lucha que mostró técnica y resistencia en ambos costados.
- La Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, enfrentó a Raquel Rodríguez en un duelo intenso, pero terminó en descalificación debido a la intervención de Nikki Bella.
- Rey Mysterio enfrentó a Logan Paul, quien se llevó la victoria con su Super Star Splash tras una distracción del misterioso enmascarado, que resultó ser Auston Theory.
► Cartelera WWE RAW 22 de diciembre de 2025
- Rhea Ripley vs. Asuka.
- CM Punk y Rey Mysterio vs. The Vision (Austin Theory y Bronson Reed).
- Bayley vs. Roxanne Pérez.
- Je’Von Evans vs. Rayo Americano.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (Central / CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (Mountain / MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|22:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|12:00 (día siguiente)
|Netflix