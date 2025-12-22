Este lunes 22 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

The Usos vencieron a The New Day (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri retuvo ante Ivy Nile (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció por DQ a Raquel Rodriguez (** 1/2) Logan Paul venció a Rey Mysterio (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 22 de diciembre de 2025

Rhea Ripley vs. Asuka.

CM Punk y Rey Mysterio vs. The Vision (Austin Theory y Bronson Reed).

Bayley vs. Roxanne Pérez.

Je’Von Evans vs. Rayo Americano.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025

Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix