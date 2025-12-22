WWE RAW 22 de diciembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Este lunes 22 de diciembre, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. The Usos vencieron a The New Day (***)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri retuvo ante Ivy Nile (** 1/2)
  3. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció por DQ a Raquel Rodriguez (** 1/2)
  4. Logan Paul venció a Rey Mysterio (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 22 de diciembre de 2025

WWE Raw 22 de diciembre 2025.
  • Rhea Ripley vs. Asuka.
  • CM Punk y Rey Mysterio vs. The Vision (Austin Theory y Bronson Reed).
  • Bayley vs. Roxanne Pérez.
  • Je’Von Evans vs. Rayo Americano.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 22 de diciembre de 2025
Horario de referencia: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (Central / CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (Mountain / MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (Pacific / PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 22:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 12:00 (día siguiente) Netflix
LA LUCHA SIGUE...
