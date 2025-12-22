The Miz: «Jamás pensé que triunfaría en la WWE»

«El Asombroso» The Miz habla acerca de su lugar en la historia de WWE, John Cena, Gunther, John Morrison, Nikki Bella, Maryse, el kayfabe y mucho más.

► En palabras de The Miz

Hablar sin kayfabe y ser honesto

“Ese día fue un torbellino. Era el último combate de John Cena y no hay muchos shows así. Estaba hablando desde el corazón. Literalmente dije: ‘No vengo como The Miz, vengo como Mike’. Voy a decir exactamente lo que siento y lo que pienso, sin disculparme. No me importó que el público me abucheara por lo que dije. Prefiero ser honesto.”

John Cena, Gunther y el combate final

“Ese combate fue exactamente lo que tenía que ser. El rival perfecto para el babyface de Cena. Verlo rendirse ante alguien como Gunther fue fuerte. Y luego ver a Gunther el lunes… eso era lo que quería ver. La reacción fue perfecta. Riéndose, un promo corto, marchándose… y haciendo el ‘You can’t see me’ a AJ Styles. Me estaba muriendo de risa.”

It’s over. Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1 — WWE (@WWE) December 14, 2025

Gunther como campeón y luchador élite

“Gunther está hecho para esto. Puede soportar la presión de ser campeón mundial y dar combates de cinco estrellas. Todos los buenos quieren trabajar con alguien así. Golpea duro. Es el tipo de luchador que puede convertir a cualquier heel en babyface. Cuando luché contra él, éramos villano contra villano… y aun así me convirtió en el bueno. Eso no lo hace cualquiera.”

El gear de WrestleMania 27

“Me mudé de casa y encontré mi equipo de WrestleMania 27. Cuando supe que iba a estar en el show, pensé: ‘Voy a ponérmelo’. Era un cierre bonito para todo. A veces me molesta lo mucho que repito que vencí a John Cena en el main event de WrestleMania… pero es que pasó. Tengo absolutamente todo mi gear. Todo. Desde mi primer combate con Cena hasta los títulos en parejas, sombreros, guantes… todo está guardado.”

The Miz (c) vs John Cena WrestleMania 27 WWE Championship pic.twitter.com/yJodPT8YWW — Vick (@Vick_8122) March 23, 2025

Legado, respeto y percepción pública

“Nunca en mi vida pensé que un chico de Parma, Ohio, tendría el éxito que he tenido en WWE. Aproveché cada oportunidad, trabajé sin parar, puse sangre, sudor y lágrimas. Lo que no me gusta es cuando la gente dice mi nombre como si fuera una broma, como diciendo: ‘Ya sé que no es la respuesta popular… pero The Miz’. Di mi nombre y pon respeto cuando lo digas.”

Lugar en la historia de WWE

“Después de más de 20 años en WWE, habiendo ganado todos los títulos que existen, yo me pondría en un Mount Rushmore como uno de los mejores talkers de la historia de la empresa. Como mínimo, en el top 10. No quiero que digan mi nombre con ironía. Quiero que lo digan con convicción, porque soy ese nombre y porque tengo ese valor.”

Reconocimiento de las nuevas generaciones

“Me llena el corazón cuando alguien dice: ‘The Miz me ayudó’ o ‘fue una inspiración para mí’. Eso sí significa todo para mí. Puedo darte la respuesta de babyface o la de heel, pero la verdad es que me importa que se me reconozca con respeto.”

John Morrison y su mejor etapa en parejas

“John Morrison fue mi primer gran tag team en WWE, mi primer título en parejas. Empezamos The Dirt Sheet cuando YouTube aún no era lo que es hoy. Además, John y yo seguimos siendo amigos a día de hoy.”

El momento más infravalorado de WrestleMania

“El combate mixto con John Cena y Nikki Bella contra Maryse y yo. Nadie lo quería… y acabó siendo de lo más comentado del show. Siempre he sido el underdog. Y cuando soy el underdog y tengo un chip en el hombro, no hay nada que me detenga.”