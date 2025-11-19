Antes de su último gran show del año, Top 1, Triple W presentó este pasado día 15, como de costumbre desde su Gimnasio Lucharama en la capital de España, Full House.

Se defendieron dos títulos. Murder Business (Damião & RAFA) pusieron sobre la mesa el Campeonato de Parejas de Triple W en Triple Amenaza contra AnaRKHia (Kaiden & Ruky) y La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta), luego de que AnaRKHia truncara el encuentro titular entre Murder Business y La Nueva Ola en El ClasiKO. Y además, Alexa Jade buscó conservar su estatus de Campeona de Level One frente a Kassius, quien ganó el combate Revoltijo en Genesis.

Completando el cartel anunciado, Pad Campos y Newt Nova compitieron por una plaza en la lucha Top 1 del evento homónimo, Rizo se midió a Guido Kingtana, mientras los antiguos integrantes de La Senda Luminosa se enfrentaron entre sí: Kaishin y Saejima vs. Shallow y César Hawk.

► La luz de Rizo

Como inicio, Gin El Libertario recordó lo sucedido en El ClasiKO, Jedu lo interrumpió y Trevor De Vries se unió a escena. Coajim Echevarría anunció entonces el estelar del show, con Gin y Trevor vs. Jedu y Pol Badía. Quien hiciera el pin ganaría una oportunidad titular en Top 1.

CAMPEONATO DE LEVEL ONE: Alexa Jade (c) derrotó a Kassius para retener el título . Durante la lucha, Ochoa y Jon Valow hicieron acto de presencia. Aaron Smile decretó que en Top 1, Jade defendería su presea ante Kassius, Ochoa y Valow bajo Fatal 4-Way.

. Durante la lucha, Ochoa y Jon Valow hicieron acto de presencia. Aaron Smile decretó que en Top 1, Jade defendería su presea ante Kassius, Ochoa y Valow bajo Fatal 4-Way. Pad Campos vs. Newt Nova quedó en empate por doble pin . Ambos se clasificaron para el combate Top 1.

. Ambos se clasificaron para el combate Top 1. CAMPEONATO DE PAREJAS DE TRIPLE W: Murder Business (Damião, RAFA & Goldenboy Santos) (c) derrotaron a AnaRKHia (Kaiden, Ruky & Hades) y La Nueva Ola (Marius Fulger & Rodrigo Acosta) para retener el título . Santos, Hades y Acosta convirtieron la lucha en un choque de tercias. En las postrimerías, Santos retó a Gin El Libertario.

. Santos, Hades y Acosta convirtieron la lucha en un choque de tercias. En las postrimerías, Santos retó a Gin El Libertario. Rizo derrotó a Guido Kingtana . Al concluir, Bruno Guzmán atacó a Guido y anunció que en Top 1 Sangre Pagana se medirá a La Forja y Guillermo.

. Al concluir, Bruno Guzmán atacó a Guido y anunció que en Top 1 Sangre Pagana se medirá a La Forja y Guillermo. Shallow y César Hawk derrotaron a Kaishin y Saejima . En el poscombate, La Senda Luminosa se reconcilió con un nuevo líder: Rizo.

. En el poscombate, La Senda Luminosa se reconcilió con un nuevo líder: Rizo. Jedu y Pol Badía derrotaron a Gin El Libertario y Trevor De Vries .

. Como epílogo, Coajim Echevarría repasó el cartel de Top 1 y añadió a tres luchadores más al combate homónimo: Michael May, Ruky y un representante de Level One.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Triple W / WhiteWolf Wrestling (@latriplew)