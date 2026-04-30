AEW Dynamite: Adam Copeland y Christian Cage se imponen a RPG Vice

Con FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) observando desde ringside, Adam Copeland y Christian Cage derrotaron a RPG Vice (Trent Beretta y Rocky Romero) en un combate que sirvió como antesala de su lucha en Double or Nothing.

► Momentos clave

Poco antes en este episodio, Copeland y Cage habían aceptado las condiciones impuestas por FTR: una lucha de «I Quit» (Me rindo) donde pondrán sus carreras en juego

Christian empezó la lucha con Rocky Romero. Luego entró Copeland contra Trent Beretta. La lucha estaba pareja. Beretta comenzó a dominar a Copeland y le dio un par de machetazos, pero Copeland le respondió con una patada al rostro.

Christian pudo dominar a Beretta fuera del ring, pero una distracción de Cash Wheeler provocó que el rudo tomara la delantera. En primera fila aparecieron los de Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly), armando una campal con FTR que se llevó a los campeones y a Stokely Hathaway fuera de la escena.

En el ring, Romero y Beretta seguían castigando a Christian. Beretta le aplicó un candado al brazo mientras Copeland observaba con preocupación. Romero le aplicó una palanca cruzada tras derribarlo de la tercera cuerda. Después de varios minutos de martirio, Christian le dio el relevo a Copeland, quien entró con todo sobre sus rivales.

Copeland repartió machetazos. Los dos rudos le conectaron rodillazos y luego pretendían acabar con Strong Zero, pero Christian llegó al rescate. Beretta evitó el Spear de Copeland e intentó un toque de espaldas apoyado con las cuerdas, pero el réferi lo vio. Luego, quien conectó el Spear fue Christian y Copeland cubrió para la cuenta de tres.