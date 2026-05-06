Los mejores WWE Backlash de la historia

Camino a Backlash 2026 -el primer evento premium en vivo de WWE posterior a WrestleMania 42 llegará este sábado 9 de mayo desde la Benchmark International Arena en Tampa (Florida, Estados Unidos)- repasamos cuáles han sido hasta el momento las mejores ediciones de Backlash de la historia. No existe un orden en el listado y nuestros lectores tendrán sus favoritas y quizá alguna no aparezca. ¡Vamos a ello!

Backlash 2008

El 27 de abril en la First Mariner Arena en Baltimore (Maryland, Estados Unidos). En la lucha principal a cuatro esquinas por eliminación, Triple H se convirtió en Campeón WWE destronando a Randy Orton y derrotando también a John Cena y JBL. Antes en la cartelera, Matt Hardy había ganado el Campeonato de Estados Unidos de manos de MVP o Shawn Michaels vencía a Batista con Chris Jericho como réferi especial invitado.

WrestleMania Backlash 2022

Este evento ha sido históricamente una resaca de WrestleMania, hasta el punto de que ocasionalmente se llamó así. Hace cuatro años, la acción llegó un 8 de mayo desde el Dunkin’ Donuts Center en Providence (Rhode Island, Estados Unidos). En ella, Cody Rhodes abrió el show derrotando nuevamente a Seth Rollins tras haberlo hecho en su regreso a la WWE el mes anterior. Más adelante, Ronda Rousey sometió a Charlotte Flair en una lucha «I Quit» para ganar el Campeonato Femenil SmackDown. Y la noche cerró con The Bloodline derrotando a Drew McIntyre y los RK-Bro.

WrestleMania Backlash 2021

La edición anterior fue incluso mejor. Como en 2026, fue en la ciudad de Tampa, pero para el 16 de mayo la WWE aún estaba usando el ThunderDome debido a la pandemia del covid-19. Fue una ocasión histórica ya que por primera vez un padre y su hijo ganaron juntos un título de parejas. Fueron Rey y Dominik Mysterio al derrotar a Dolph Ziggler y Robert Roode por los cinturones de SmackDown. Además, con motivo de la promoción de la película El ejército de los muertos de Netflix, Damian Priest y The Miz se enfrentaron en una lucha de leñadores en la que estos eran zombies. En el último combate, Roman Reigns superó a Cesaro para retener el Campeonato Universal.

Backlash 2016

Pero no siempre Backlash fue el siguiente evento de WWE luego de WrestleMania. Diez años atrás, tuvo lugar un 11 de septiembre en el Richmond Coliseum en Richmond (Virginia). También se hizo historia entonces, pero por partida doble. Primero, Becky Lynch se convirtió en la primera Campeona SmackDown de la historia derrotando a Alexa Bliss, Carmella, Naomi, Natalya y Nikki Bella. Segundo, Heath Slater y Rhyno se convirtieron en los primeros Campeones de Parejas SmackDown de la historia derrotando en la final del torneo a The Usos. Para cerrar la velada hubo otro cambio titular: AJ Styles ganó el Campeonato WWE de manos de Dean Ambrose.

Backlash 2023

18 años después, la WWE volvía a celebrar un evento en Puerto Rico. Fue en el Coliseo De Puerto Rico en la ciudad de San Juan. No podía faltar el músico puertorriqueño Bad Bunny, que derrotó a Damian Priest en una San Juan Street Fight. También fue entonces cuando Cody Rhodes venció a Brock Lesnar en la primera lucha de su trilogía.

Backlash 2000

La última edición del siglo 20, cuando WWE aún era WWF, fue un 30 de abril en MCI Center en Washington. También existía el Campeonato de Peso Semicompleto WWF, que Dean Malenko detuvo ante Scotty 2 Hotty o el Campeonato Europeo que Eddie Guerrero defendió contra Essa Ríos. En el combate principal, The Rock ganó el Campeonato Mundial de Peso Completo al derrotar a Triple H, quien estaba acompañado de Vince y Stephanie McMahon, con Shane McMahon de árbitro especial invitado. Durante la lucha, Steve Austin regresó para ayudar a «The Great One». También fue la primera edición en llamarse Backlash y la segunda en la historia. En 1999, la primera se llamó Backlash: In Your House.

Backlash 2009

WWE llevaba nuevamente Backlash a la ciudad de Providence el 26 de abril. Christian ganaba su primer título mundial derrotando a Jack Swagger por el Campeonato ECW. La leyenda viviente Ricky Steamboat tenía entonces su última lucha en un gran evento perdiendo ante Chris Jericho. Randy Orton conseguía el Campeonato WWE en un combate inusual formando Legacy con Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr. para derrotar a Triple H, Shane McMahon y Batista en una lucha de tercias. Sin olvidar el mano a mano entre hermanos Jeff Hardy contra Matt Hardy en «I Quit». Y el cierre lo puso Edge ganando el Campeonato Mundial de Peso Completo al vencer a John Cena en un combate de último hombre en pie con ayuda de The Big Show.

Backlash 2004

En 2004, Backlash se fue por primera vez fuera de Estados Unidos. Ocurrió en el Rexall Place en Edmonton (Alberta, Canadá). Hubo dos luchas hoy icónicas. Randy Orton defendió el Campeonato Intercontinental derrotando a Mick Foley en un combate No Holds Barred Falls Count Anywhere. Chris Benoit retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a Triple H y Shawn Michaels en una triple amenaza y al final el campeón celebró con su familia.

Backlash 2024

Dos décadas después, Backlash debutó en Francia desde la LDLC Arena en Lyon. Esta ocasión supuso también el primer evento premium en vivo de WWE en el país. Hablando de debuts, hizo el suyo Tonga Loa (a día de hoy ya despedido). Hubo un cambio titular cuando Bianca Belair y Jade Cargill ganaron el Campeonato Femenil de Parejas de manos de Asuka y Kairi Sane y en la lucha principal Cody Rhodes retuvo el Campeonato Indiscutible al derrotar a AJ Styles.

Backlash 2007

La Philips Arena en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) fue testigo un 29 de abril de la mejor edición hasta la fecha de WWE Backlash. Vio a Vince McMahon ganar el Campeonato ECW derrotando a Bobby Lashley en una lucha en desventaja tres contra uno donde Umaga y Shane McMahon le hicieron todo el trabajo. También al Undertaker derrotar a Batista para defender el Campeonato Mundial de Peso Completo en un combate Last Man Standing. O, en el cierre, a John Cena retener el Campeonato WWE contra Randy Orton, Triple H y Shawn Michaels.