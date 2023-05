Backlash 2023: Bad Bunny derrotó a Damian Priest con invitados especiales

La lucha del morbo en Backlash llegó al evento en Puerto Rico, donde el cantante Bad Bunny se enfrentó a su ex amigo Damian Priest en una lucha callejera.

Fue así, que ambos personajes se enfrentaron en un combate donde todo era posible, pues cualquier tipo de arma y utensilio podría ser utilizado.

En el papel, Bad Bunny parecía la víctima, pues al tener menos experiencia y tamaño, tendría una complicada misión ante el poderoso integrante de The Judgment Day.

Antes de la lucha, Savio Vega apareció para entregarle un palo de kendo al cantante, dándole su apoyo. Este artículo fue con el que Conejo Malo entró al ring y lo utilizó en varias oportunidades.

Bad Bunny no mostró miedo y aunque en un principio Priest intentó humillarlo, el cantante sorprendió con un Michinoku Driver, molestando a Priest.

Fue así que Damian comenzó a atacar con todo al cantante, golpeando y lastimando a su rival, quien intentó por todos los medios reaccionar.

El integrante de The Judgment Day empezó a dominar el encuentro, deteniendo cada que podía los intentos de reacción de Bunny; sin embargo, demostró que antes que la victoria, quería humillar a Bunny.

El cantante consiguió reaccionar con un sillazo, una serie de golpes con un palo de kendo, un DDT Tornado y una plancha afuera del ring, consiguiendo diezmar a su rival.

Las armas empezaron a salir de parte del artista con unas tapas de bote de basura y un palo de kendo; además de una serie de golpes que pusieron en predicamento a Priest.

Finalmente, Damian Priest pudo reaccionar al detener un ataque con un bote de basura y comenzó el ataque de nueva cuenta a punta de golpes con varias armas.

Priest decidió volver intentar humillar a su rival, golpeandolo por todos lados, incluso entre el público. Damian lanzó una poderosa Michinoku Driver sobre unas mesas desde un par de metros de altura, dejándolo en malas condiciones.

Bad Bunny just got put through a table by @ArcherofInfamy at #WWEBacklash!@sanbenito pic.twitter.com/ws7dI3gi8K

— WWE (@WWE) May 7, 2023