Backlash 2023: Cody Rhodes sorprendió a Brock Lesnar para derrotarlo

Después de la traición de Brock Lesnar contra Cody Rhodes en el RAW posterior a WrestleMania, las cosas tenían que definirse en una lucha mano a mano y esto sucedió en Backlash 2023.

Por semanas, la tensión estuvo presente entre ambos elementos, pues los dos se retaron en varias ocasiones y terminaron a golpes.

La directiva de WWE intentó mantener a los dos luchadores alejados hasta este momento y fue algo bastante complicado; sin embargo, ambos luchadores finalmente llegaron a Backlash listos para la guerra.

Rhodes no esperó a que Lesnar subiera al ring y desde el primer instante se lanzó con un tope y luego golpeó con la escalinata varias veces.

Una vez diezmado Lesnar, Cody subió al ring a su rival para que oficialmente comenzara el combate. Y aunque Cody conectó varias patadas, Lesnar contestó con dos suplex, después de dos ataques aéreos detenidos.

The Beast siguió su castigo contra The American Nightmare, quien recibió varios supex más, sin que pudiera reaccionar. Sin embargo, Cody arrancó un esquinero accidentalmente, lo que intentó ser aprovechado por Lesnar, pero éste falló un golpe y terminó estrellándose contra el anillo, lo que hizo que empezara a sangrar.

#Backlash #WWE Turning point in the match. Cody Rhodes drives Brock Lesnar into the exposed turnbuckle. pic.twitter.com/7v2c6LMnK5

— E (@toyphotography1) May 7, 2023