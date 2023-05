Backlash 2023: Bianca Belair retuvo el Campeonato de RAW ante Iyo Sky

Bianca Belair tuvo una nueva lucha para defender el Campeonato de RAW y lo hizo ante Iyo Sky, una rival que estaba ante su gran oportunidad.

Sky consiguió superar una eliminatoria con la ayuda de Bayley y Dakota Kai, pero sin duda no iba a desperdiciar este combate titular.

La lucha comenzó a ras de lona y algunos movimientos ágiles, dejando el duelo bastante parejo; por lo que no se veía una ganadora nada clara.

La japonesa comenzó a sacar lo mejor de su arsenal, castigando el brazo izquierdo de su rival, haciendo que las cosas se nivelaran a su favor.

Sin embargo, la campeona no se iba a quedar con los brazos cruzados y en cuanto puedo reaccionar se lanzó con todo contra la rival.

El dolor del brazo de Bianca hizo que tuviera que hacer el levantamiento militar contra Sky con una sola mano y al final terminó por lanzarla contra la lona de mala forma, estrellándola de cara. Pero esto no fue suficiente para acabar con la retadora.

Holy shit, this landing for IYO SKY from Bianca Belair’s one-armed press slam was BRUTAL.#WWEBacklash pic.twitter.com/JlUiXEwLUi

— PW Chronicle (@_PWChronicle) May 7, 2023