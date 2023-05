SmackDown podría cambiar de casa

En el 2019, WWE consiguió una importante venta de sus derechos televisivos de SmackDown al suscribir un acuerdo sin precedentes de 205 millones anuales con la cadena FOX Sports, para transmitir todos los viernes SmackDown. El acuerdo es de cinco años que durará hasta 2024, y si bien Smackdown ha logrado mantener constantemente un número de audiencia decente, el acuerdo no ha sido bueno para FOX en términos financieros y una renovación bajo los mismos términos podría no suceder, de acuerdo a un informe suscrito por varios analistas de Wells Fargo Securities. Ante la venta de la compañía a Eneavor, uno de los temas que requieren mayor atención es la renegociación de los nuevos acuerdos televisivos para sus dos programas principales.

► USA Network podría hacerse con los derechos de SmackDown en el 2024

En un episodio reciente de Wrestling Observer Radio, los presentadores Garrett Gonzales y Dave Meltzer conversaron sobre la posibilidad de que WWE cambie la transmisión de SmackDown a una cadena de televisión diferente, y si podrían proponer un acuerdo mejor que el que tienen actualmente con FOX.

Meltzer señaló en que ha escuchado hablar de que NBC podría hacerse de los derechos de SmackDown, pero está lejos de llegar a un acuerdo todavía; de hecho, el periodista reconoce que podría no ocurrir.

“No ha habido negociaciones oficiales, pero he escuchado absolutamente la idea de que NBC esté interesada en la idea de obtener todo y poner SmackDown en la red. Eso tiene sentido.»

“¿Lo harán? No sé. Tienen sus propias cosas de los viernes por la noche que han existido durante años y años, ya veremos. Eso no me sorprendería si NBC toma todo y oferta por SmackDown”.

USA Network se encuentra constantemente entre las principales cadenas de cable cada semana, gracias en gran parte a la programación de WWE, aunque también cubren algunos eventos deportivos en vivo como MLB y NHL, con todos ellos contribuyendo con sus mejores números de audiencia. Actualmente ya poseen RAW y NXT y no sería nada raro que también decidan hacerse con los derechos de SmackDown, si presentan una oferta lo suficientemente atractiva para Vince McMahon.