White abierto a Usman vs. Chimaev en peso mediano

Dana White está dispuesta a considerar a Kamaru Usman contra Khamzat Chimaev con una condición. En una entrevista reciente con ESPN, el ex campeón de peso welter Usman (20-3 MMA, 15-2 UFC) dijo que le gusta la idea de enfrentar a Chimaev a continuación, y que potencialmente subiría una categoría de peso para que esto suceda.

Con Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) buscando un regreso de peso mediano en su próxima pelea, esa es la división en la que al presidente de UFC le gustaría verlo para que esto suceda.

«Lo que odio de esa pelea y de llamarlo, Usman lo está llamando, pero en un peso pactado. Yo no hago pesos pactados. No me gustan los pesos intermedios. Los pesos capturados no significan nada. No significan absolutamente nada. Si quiere subir a 185 y pelear con él, podemos hablar de eso, pero tratar de pelear con él en un peso intermedio no me interesa”.

Usman viene de derrotas consecutivas por primera vez en su carrera, ambos reveses en la pelea por el título ante el campeón de peso welter Leon Edwards. En su revancha en UFC 278, Edwards se recuperó para destronar a Usman con un nocaut por patada en la cabeza en la ronda 5 . La pareja peleó por tercera vez en UFC 286 en marzo, cuando Edwards superó a Usman por decisión mayoritaria en Londres.

Chimaev no ha competido desde que sometió a Kevin Holland en septiembre pasado en UFC 279. La estrella invicta luchó para llegar al límite de peso welter en su pelea originalmente programada contra Nate Diaz y perdió la marca por 7.5 libras. “Borz” tiene dos victorias en UFC en peso mediano: una sumisión en el segundo asalto de John Phillips en su debut promocional y un nocaut en 17 segundos sobre Gerald Meerschaert en septiembre de 2020.