Cormier: «Masvidal debería permanecer retirado»

Daniel Cormier no quiere ver a Jorge Masvidal salir del retiro. Masvidal (35-17 MMA, 12-10 UFC) colgó los guantes después de perder una decisión unánime ante Gilbert Burns en UFC 287 en abril. La derrota marcó el cuarto revés consecutivo de Masvidal.

Masvidal, de 38 años, le dijo recientemente a ESPN que no tiene reflejos y que no quiere ser un trampolín para los contendientes en ascenso. Cormier está de acuerdo y cree que la jubilación de Masvidal en su ciudad natal de Miami es un momento que no debe tocarse.

“Creo que probablemente tuvo el mejor final que pudo haber tenido en Miami. La gente lo adoraba. Realmente no fue golpeado ni lastimado tanto por Gilbert Burns, pero a medida que envejeces, si eres un tipo que durante mucho tiempo ha estado bien, Masvidal es un artista marcial mixto fantástico, pero no ha sido el mejor del mundo: si no ha sido el mejor del mundo y comienza a quedarse demasiado tiempo, solo empeorará.

“Lo hemos visto una y otra vez donde esos muchachos que son bastante buenos, pero no en el mejor estado, terminan siendo eliminados. Creo que este es probablemente su mejor caso: luchar contra uno de los mejores del mundo frente a sus fanáticos locales y no ser completamente demolido. Debería mantenerse alejado del juego”.

Las derrotas más recientes de Masvidal han sido ante el ex campeón de peso welter Kamaru Usman, el ex campeón interino Colby Covington y el ex retador al título Burns. “Gamebred” se quedó corto en su búsqueda del oro en dos ocasiones contra Usman: una vez por decisión con poca anticipación en UFC 251, luego una derrota por nocaut en su revancha en UFC 261.