WWE tuvo que censurar atuendo de Bad Bunny

WWE presentó SmackDown en Puerto Rico en la noche previa a Backlash, y la presencia de Bad Bunny fue la sensación en el público cuando fue a defender (junto al resto de integrantes de LWO) a Rey Mysterio de un ataque de The Judgment Day. Como era de esperarse, el artista tuvo un careo con Damian Priest, pero que no pasó a mayores, ya que los rudos tuvieron que abandonar la escena.

Bad Bunny lució una chaqueta de la WWE este viernes en SmackDown, pero tenía el viejo logo de WWF de la Attitude Era. WWE perdió una gran demanda con el Fondo Mundial para la Naturaleza en el Reino Unido hace muchos años, y es por eso que «quitaron la F» de su logotipo, no debiéndolo utilizar por ningún medio desde entonces. Por ello, en toda la colección de videos, el viejo logotipo tuvo que ser editado, a efectos de ahorrarse una nueva demanda.

Sean Ross Sapp informó por medio de Fightful Select que WWE tuvo que digitalizar ese viejo logo, debido a que este se visualizó durante la presentación de Bad Bunny. No obstante, los fanáticos que se congregaron en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, lo pudieron ver de primera mano.

«WWE tuvo que digitalizar el atuendo de Bad Bunny de Smackdown, ya que los términos de la demanda del Fondo Mundial para la Naturaleza de hace más de 20 años prohíben el nuevo uso del logotipo «WWF».»

Bad Bunny no tuvo puesta esa chaqueta por mucho tiempo, y pronto la cambió por una camiseta LWO que le proporcionaron. En todo caso, no habría molestia hacia el artista, pero seguramente sabrá que eso algo que no se debe volver a repetir. No obstante, sí hubo un sitio que bromeó con este asunto.

Report: Vince McMahon was FURIOUS that Bad Bunny wore the WWF Scratch Logo on Smackdown tonight. Per backstage reports, Bad Bunny is likely to be suspended for 90 days. #Smackdown pic.twitter.com/LAsPPYoIdC

— Xylot Themes (@XylotThemes) May 6, 2023