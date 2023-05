AJPW: «Champion Carnival 2023» T-Hawk es finalista

En el Tokyo Korakuen Hall se llevó a cabo la última jornada de la fase de grupos del torneo «Champion Carnival 2023» de All Japan Pro Wrestling.

► «Champion Carnival 2023»

Además se efectuó la última fecha del torneo «Jr. Tag Battle of Glory 2023».

Antes de ello, la función abrió con una lucha de tres contra tres donde Hikaru Sato, Dan Tamura y Ryo Inoue superaron a Naruki Doi, Naoki Tanizaki y Oji Shiiba. Tamura lanzó un reto a Doi por el título de la categoría.

En el cierre del Grupo A, Yuma Aoyagi ligó su cuarto triunfo superando a Yoshitatsu.

Jun Saito doblegó a Ryuki Honda impidiendo que éste último lograra avanzar a la instancia definitiva. Saito quedó con seis unidades y Honda con cuatro.

Satoshi Kojima cerró su participación en el torneo con su cuarta victoria imponiéndose a Cyrus.

En la última lucha del grupo, T-Hawk dio un gran combate para doblegar a Kento Miyahara y lograr su pase a la gran final, contabilizando diez puntos.

Tras celebrar su resultado, T-Hawk se encaró con Shotaro Ashino, quien subió al ring.

En el turno estelar, se efectuó la gran final del torneo «Jr. Battle of Glory 2023»; Kaito Ishida y Kotaro Suzuki de GLEAT pasaron sobre Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO en una intensa batalla de casi veintidós minutos de duración.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2023», 04.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 832 Espectadores

1. Jr. Tag Battle of Glory 2023 Special Six Man Tag Match: Hikaru Sato, Dan Tamura y Ryo Inoue vencieron a Naruki Doi, Naoki Tanizaki y Oji Shiiba (8:32) con un Cross Armbreaker de Sato sobre Shiiba.

2. Suwama, KONO y Rei Saito derrotaron a Shuji Ishikawa, Takao Omori y Yuma Anzai (7:49) con un Cross Armbreaker de KONO sobre Omori.

3. Yuji Nagata y Shotaro Ashino vencieron a Minoru Suzuki y Hokuto Omori (9:40) con un Ankle Lock de Ashino sobre Omori.

4. Champion Carnival – Grupo A: Yuma Aoyagi [8] derrotó a Yoshitatsu [2] (7:50) con un Jackknife Hold.

5. Champion Carnival – Grupo A: Jun Saito [6] venció a Ryuki Honda [8] (7:32) con un Psycho Break.

6. Champion Carnival – Grupo A: Satoshi Kojima [8] derrotó a Cyrus [6] (9:22) con un Lariat.

7. Champion Carnival – Grupo A: T-Hawk [10] venció a Kento Miyahara [8] (16:45) con un Night Ride.

8. Jr. Tag Battle of Glory – Final: Kaito Ishida y Kotaro Suzuki derrotaron a Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO (21:48) con un Half Tiger Suplex Hold de Ishida sobre HAYATO.

– Champion Carnival 2023 – Clasificación Final:

Grupo A:

1. T-Hawk [10] *

2. Kento Miyahara [8]

-. Ryuki Honda [8]

-. Yuma Aoyagi [8]

-. Satoshi Kojima [8]

6. Cyrus [6]

7. Jun Saito [6]

8. Yoshitatsu [2]

Grupo B:

1. Shotaro Ashino [10] *

2. Suwama [8]

-. Shuji Ishikawa [8]

-. Rei Saito [8]

-. Manabu Soya [8]

6. Hokuto Omori [6]

7. Yuma Anzai [6]

8. Takao Omori [0]

* A la final

– Jr. Tag Battle of Glory 2023 – Clasificación Final:

1. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [5] *

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [5]

3. Naruki Doi y Naoki Tanizaki [4]

4. Hikaru Sato y Dan Tamura [4]

5. Ryo Inoue y Oji Shiiba [2]