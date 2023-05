Desde el Osaka Edion Arena, All Japan Pro Wrestling presentó la octava fecha del torneo «Champion Carnival 2023».

► «Champion Carnival 2023» Día 8

Los ocho elementos del Grupo A se enfrentaron en un choque de 4 contra 4 donde destacó la rivalidad entre Kento Miyahara y T-Hawk, las estrellas de AJPW y 2AW respectivamente, quienes se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos.

En la primera de dos luchas del torneo «Jr. Tag Battle of Glory» Naruki Doi y Naoki Tanizaki lograron su segundo resultado postivo, ante Hikaru Sato y Dan Tamura, igualándolos en puntos.

En el siguiente duelo del torneo de parejas, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO empataron con Kaito Ishida y Kotaro Suzuki por lo que cada dupla se llevó un punto, quedando ambos equipos en la cima con cinco unidades.

En choque entre ex compañeros del legendario dueto GET WILD, Manabu Soya doblegó a Takao Omori; el primero ligó su cuarto triunfo.

En confrontación de jóvenes debutantes, Hokuto Omori superó a Yuma Anzai sumando ambos seis puntos.

Suwama y Rei Saito, ambos de VooDoo Murders, no se hicieron mayor daño y terminaro llevándose un punto cada uno tras salir del ring y sorprenderlos la cuenta.

En la gran estelar, Shotaro Ashino doblegó al gigante Shuji Ishikawa, obteniendo su quinta victoria, con lo que se ubicó como líder absoluto del Grupo B. Con este resultado, Shotaro Ashino se ha clasificado para la granfinal del Champion Carnival.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2023», 30.04.2023

Osaka Edion Arena #2

Asistencia: 814 Espectadores

1. Champion Carnival Grupo A Special Eight Man Tag Match: Kento Miyahara, Satoshi Kojima , Yuma Aoyagi y Ryuki Honda vencieron a Yoshitatsu, Jun Saito, T-Hawk y Cyrus (8:20) con un Inside Cradle de Aoyagi sobre Saito.

2. Black Menso~re y The Bodyguard derrotaron a Ryo Inoue y Oji Shiiba (7:53) con un Camel Clutch de Bodyguard sobre Inoue.

3. Jr. Tag Battle of Glory: Naruki Doi y Naoki Tanizaki [4] vencieron a Hikaru Sato y Dan Tamura [4] (8:38) con un V9 Clutch de Doi sobre Tamura.

4. Jr. Tag Battle of Glory: Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [5] vs. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [5] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

5. Champion Carnival – Grupo B: Manabu Soya [8] derrotó a Takao Omori [0] (9:02) con la Dando.

6. Champion Carnival – Grupo B: Hokuto Omori [6] venció a Yuma Anzai [6] (9:04) con un Muso Issen.

7. Champion Carnival – Grupo B: Suwama [8] vs. Rei Saito [8] – finalizó en doble conteo fuera(10:20).

8. Champion Carnival – Grupo B: Shotaro Ashino [10] derrotó a Shuji Ishikawa [8] (15:01) con un Ankle Lock.

– Champion Carnival 2023 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Kento Miyahara [8]

-. Ryuki Honda [8]

-. T-Hawk [8]

4. Yuma Aoyagi [6]

-. Cyrus [6]

-. Satoshi Kojima [6]

7. Jun Saito [4]

8. Yoshitatsu [2]

Grupo B:

1. Shotaro Ashino [10]

2. Suwama [8]

-. Shuji Ishikawa [8]

-. Rei Saito [8]

-. Manabu Soya [8]

6. Hokuto Omori [6]

7. Yuma Anzai [6]

8. Takao Omori [0]

– Jr. Tag Battle of Glory 2023 – Clasificación Parcial:

1. Kaito Ishida y Kotaro Suzuki [5]

-. Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO [5]

3. Naruki Doi y Naoki Tanizaki [4]

4. Hikaru Sato y Dan Tamura [4]

5. Ryo Inoue y Oji Shiiba [2]