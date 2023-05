Triple H presentó el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE y ahora da a conocer las fechas del torneo durante la conferencia de prensa previa a Backlash 2023. Como sabemos, no será en el Evento Premium en Vivo de mañana cuando se conozca al primer dueño del título sino el 27 de mayo en Night of Champions.

🚨🚨🚨@TripleH announces that THIS MONDAY on #WWERaw, the World Heavyweight Championship Tournament will begin!#WWEBacklash pic.twitter.com/3mJNW0oGKt

— WWE (@WWE) May 5, 2023