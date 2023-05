Damian Priest y Bad Bunny van a tener una de las luchas más esperadas de Backlash 2023 y el integrante del Judgment Day no va a conformarse con la victoria sino que quiere acabar con la música del rapero. De ello estuvo hablando recientemente en After The Bell, así como también de haberle hecho atravesar una mesa o que ahora no tendrá a nadie que lo proteja y que no le permitirá salir de la arena andando. Mañana, el Arquero Infame va a tener que respaldar sus palabras.

> Damian Priest amenaza a Bad Bunny

«Para mí, él se involucró en WrestleMania. Incluso lo dije entonces: ‘Lo entiendo. Eso es todo, se acabó, no te involucres con nuestras cosas nunca más’. Preguntaste: ‘Ustedes solían ser amigos, ¿cómo pueden hacer eso?’. Les estaba haciendo a todos la misma pregunta. Si un amigo tuyo le hace algo a un miembro de la familia, ¿qué haces tú? Eso es lo que lo hizo. Estaba defendiendo a mi familia. En ese momento, no vi a mi amigo. No vi a Bad Bunny, la estrella de la música. Vi a alguien a quien tuve que exponer y poner en su lugar para defender a mi familia. Eso es lo que fue. Las consecuencias han sido salvajes. No esperaba todo eso, pero lo tomaré y lo usaré para mi ventaja.

«Ha tenido éxito en la WWE, probablemente porque estaba cuidando su espalda. Yo era su protector. Sentí que todo el año cuando él estaba cerca, yo estaba haciendonde protector, asegurándome de que no se lastimara y si alguien se acercaba a él era yo quien lo enfrentaba. Ahora, tiene que estar confundido. Definitivamente ha confundido a los fanáticos porque creen que tiene una oportunidad de vencerme. Esto es lo que hago. Lastimo a los atletas profesionales. Él es no es un atleta profesional. No sé qué espera de este combate, sé que para él es un sueño tener un combate y es en Puerto Rico y todo suena genial en el papel, pero voy a reventarlo. Le voy a hacer daño. Se va a lesionar. Cuando The Undertaker, hacia el final de su carrera, me dijo que luchaba una vez al año porque necesitaba un todo el año para recuperarse. Ese es el Undertaker. ¿Cuánto tiempo crees que Bad Bunny necesitará para recuperarse? Si alguna vez se recupera. Esto no va a salir como él piensa. Este no va a ser un buen día para Bad Bunny. No lo voy a tratar como a un artista musical. Quiso una lucha callejear. No sé qué espera, pero lo voy a tratar como a cualquier otra Superestrella de la WWE y lo haré en una lucha callejera en Puerto Rico. Es otro nivel de violencia para el que no está preparado.

«Esto es una locura. No estoy seguro de si lo entiende. No puede, o de lo contrario no habría tomado la decisión que tomó. Realmente creo que se mira en el espejo y no está pensando en lo que está pasando, en lo que va a suceder. Está pensando que todo suena genial. ‘Puedo presumir frente a mis fanáticos. Todos estarán muy felices. Puedo actuar frente a mi familia’. No, no está pensando en lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a subir al ring y voy a darle una paliza, y no me voy a sentir mal. En todo caso, probablemente iré más fuerte contra él que con cualquier otra Superestrella solo por despecho. No voy a ir a su concierto, subirme al escenario, tomar el micrófono y cantar sus canciones. Sin embargo, él cree que puede entrar a una lucha conmigo. Estás loco. Estás loco si crees que eso va a salir bien y va a estar bien. Él está loco por pensar que solo porque teníamos una buena relación quizá no lo lastime tanto. No va salir de la arena. Me golpeó con un palo un montón de veces, ya está, me marcó, parece que me picaron un montón de mosquitos. Mira cuando lo golpee en la cara y todo su rostro se ilumine como un árbol de Navidad. No estoy preocupado por eso. Va a ser música histórica porque no vendrá nada más de Bad Bunny«.