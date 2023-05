Bad Bunny no ha dejado de recibir alabanzas desde su primera aparición en WWE y Santos Escobar no tiene nada más que buenas palabras que decir sobre él. Por él le preguntaron recientemente en Under The Ring, en la misma entrevista en que dijo estar listo para el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo, en la que resaltó la importancia del Centro de Rendimiento, aún cuando tenía casi dos décadas de carrera cuando ingresó a él, y en la que también mostró su confianza en que la facción LWO será un éxito.

> Santos Escobar alaba a Bad Bunny

«Todo el mundo dice que Bad Bunny es este artista discográfico y ganador de varios premios Grammy. No es nada de eso para mí. Es una Superestrella de la WWE. Ha demostrado respeto, compromiso, amor y admiración por lo que hacemos. La única forma en que puedo responder a eso es con respeto. Se ganó su camino al ring de la WWE.

«Tiene la tarea más difícil de su carrera en la WWE cuando se enfrenta a Damian Priest. Me he enfrentado a Damian Priest. No será fácil. Estoy seguro de que Bad Bunny es va a tener todo lo que necesita para derrotar a Damian Priest. Si Judgment Day decide aparecer, LWO va a estar allí«.

El rapero de Puerto Rico tendrá que seguir ganándose los elogios mañana cuando enfrente a Damian Priest en Backlash 2023.

