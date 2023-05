Santos Escobar: «Estoy listo para el Campeonato Mundial Pesado»

La superestrella de la WWE, Santos Escobar, poco a poco ha ganado reconocimiento en la televisión de la WWE por su papel en la reforma de la LWO junto a Rey Mysterio, Cruz Del Toro, Joaquin Wilde y Zelina Vega.

Sin embargo, las cosas no han salido del todo bien para el mexicano, pese a que ha demostrado gran calidad desde su paso por NXT, donde consiguió el Campeonato Crucero.

Aunque no ha podido hacerse de ningún título, Escobar está pensando en un cetro grande y piensa que el nuevo campeonato en WWE podría darle la gran oportunidad.

“Acabo de ver a Triple H anunciar un nuevo campeonato. Me siento listo para eso. Así de alta es mi nota en este momento”, dijo en entrevista con Phil Strum en Under The Ring.