Pocas promotoras como GCW hacen del «randonismo» un arte. Y si bien no es una técnica 100% efectiva, recordando que Zack Sabre Jr. fue emparejado con Nick Gage en mano a mano para el evento Thank Me Later (17 de junio), GCW se resarce con este nuevo anuncio.

*CAGE OF SURVIVAL UPDATE*



Just Signed:



*First Time Ever*



VIKINGO

vs

NINJA MACK



Plus:

Masha Slamovich

Gringo Loco

Mike Bailey

Blake Christian

+more!



Get Tix:https://t.co/VrBzVkN3C3#GCWCoS2

Watch LIVE on @FiteTV+!

Sun 6/4 – 5PM

The Showboat – AC pic.twitter.com/7UyGypX1pQ