LWO lidera las ventas de mercancía en WWE

Aunque pueda no parecerlo, WWE sigue en búsqueda de una nueva gran estrella latina tras Alberto del Río, quien pese a su malogrado devenir, no puede negarse que gozó de enorme éxito.

Sabedora de la repercusión de su regreso a Puerto Rico para Backlash, McMahonlandia quiso recuperar la facción Latin World Order el pasado marzo, con Rey Mysterio como líder, Legado del Fantasma como socios y Eddie Guerrero siempre presente.

Y poco importa a la empresa que estos aún no hayan sumado una victoria desde su alianza, pues LWO supone un movimiento certero de mercadotecnia. Según supimos días atrás vía Dave Meltzer, los artículos que la facción tiene en WWE Shop se estaban vendiendo muy bien.

Ahora, es Brandon Thurston de Wrestlenomics quien confirma la rentabilidad de LWO.

LWO tops the WWE list for the third week in a row https://t.co/RmmZJhM6hJ