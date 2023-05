Trish Stratus explica el motivo de su ausencia de WWE RAW

En el mes de febrero de este año, Trish Stratus regresó a la WWE para ayudar a Becky Lynch y Lita a ganar el Campeonato Femenil de Parejas WWE, y la sociedad duró hasta WrestleMania 39 en el que el trío se enfrentó ante el grupo liderado por Bayley; no obstante, esta amistad llegó a su fin luego de que Stratus mostrara sus verdaderas intenciones al traicionar a The Man luego de que perdieran el Campeonato Femenil de Parejas WWE, iniciándose una rivalidad entre ambas.

► Trish Stratus recurrió a una hilarante justificación de su ausencia en RAW

La miembro del Salón de la Fama WWE ha estado trabajando como ruda y ha tenido algunas apariciones luego de traicionar a Becky Lynch; sin embargo, no estuvo presente en el último Monday Night Raw, aunque sí fue seleccionada por la marca roja en el reciente Draft, al igual que Lynch, con lo cual la rivalidad entre ambas podrá continuar una vez que esta última vuelva a la programación regular.

Trish Stratus recurrió a su cuenta de Twitter y dio una razón muy divertida para su ausencia. La miembro del Salón de la Fama WWE subió una foto hilarante de Times Square, que mostraba imágenes suyas por todas partes, que le sirvió como justificación para su ausencia del programa.

«Lo siento, no pude llegar a #WWERaw amigos, estaba ocupada deteniendo el tráfico en el Times Square #NYC #Prosperando #GraciasTrish»

A pesar de no aparecer regularmente, Trish Stratus fue seleccionada en el Draft y está previsto que continúe con apariciones regulares por un tiempo previsible, aunque parece que WWE todavía no tiene apuros para construir su rivalidad con Becky Lynch, quien no ha aparecido desde que fuera atacada por la miembro del Salón de la Fama WWE.