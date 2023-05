Santos Escobar: «LWO va a tener éxito en la WWE»

Santos Escobar, Rey Mysterio, Zelina Vega, Cruz del Toro y Joaquin Wilde forman la LWO en WWE. Hasta ahora, no han tenido mucho éxito, más allá de haber formado esta alianza, que es uno de los principales atractivos de la televisión, y de lo bien que se está vendiendo la mercancía. Que no es poco, pero realmente necesitan obtener victorias, ganar rivalidades, conseguir títulos. Veremos si La Muñeca vence a Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown en Backlash 2023. No cabe duda de que sería un gran paso adelante.

> «LWO a a tener éxito en la WWE»

Pero debido a que no terminan de despegar hay muchos que dudan de ellos, de si realmente será una facción exitosa. En cambio, Santos Escobar no tiene ninguna duda de que tendrán éxito, como señalaba recientemente a Phil Strum en Under The Ring hablando también de su conexión con la LWO original.

“Compartimos las siglas y la bandera y la nostalgia está ahí, pero en este caso lo que generó la LWO fue el respeto por la lucha libre y el respeto por lo que somos, de dónde venimos y lo que hacemos. Legado del Fantasma era mi facción y el legado de Fantasma, mi papá. Siempre estoy representando el respeto y la tradición de la lucha libre.

“Cuando vimos a Rey siendo irrespetado por su hijo, su sangre, Dominik, fue cuando decidí intervenir y no dejar que esto suceda porque si alguien le falta el respeto a Rey Mysterio o a cualquier luchador, le están faltando el respeto a toda la tradición de la lucha libre.

“Por eso intervine y traté de ayudar a Rey en este tema. La diferencia es que, en ese entonces, la LWO pudo haber sido creado por una razón diferente, pero significa lo mismo, significa Latinos Unidos. Es hora de representar quiénes somos en todo el mundo. El momento es perfecto. Si lo piensas, música, películas, deportes, entretenimiento deportivo, los latinos están ahí. Es nuestro momento de brillar y bajo esta bandera, no tengo ninguna duda de que sucederá”.

¿Qué opinas de la LWO?