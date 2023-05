Camino a Under Siege (26 de mayo), se trazaron interesantes historias, confirmaron nuevos combates para el PPV y sobre todo, se presentó nueva estrella femenil de Impact: Trinity.

[Laredo Kid derrotó a Jack Price en Before The Impact]

Whoever walks out of #Undersiege with The Knockouts Championship will have @TheTrinity_Fatu waiting for them! @DeonnaPurrazzo @JordynneGrace #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/n3ZP4WN7sv

BREAKING: @TheMooseNation, @TheEddieEdwards,@TheJonGresham, @Im_YuyaUemura, @fakekinkade and @FrankieKazarian face off in a #1 Contenders Match at #UnderSiege on May 26 LIVE on IMPACT Plus from London, ON, Canada! pic.twitter.com/rdHKUoFDgB