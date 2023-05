NJPW: Cartel “Resurgence”, definida lucha de Mox

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el cartel completo para “Resurgence”, evento que presentará en los Estados Unidos.

► “Resurgence”

La función tendrá lugar el 21 de mayo en la Walter Pyramid de California, en el Este de los Estados Unidos.

En el evento se celebrará el torneo donde cuatro luchadoras se enfrentarán para determinar a la la campeona inaugural del Campeonato Femenil NJPW Strong. Competirán Mercedes Moné, Stephanie Vaquer, Willow Nightingale y Momo Kohgo.

La presencia mexicana del CMLL no podía faltar y en esta ocasión Virus y Bárbaro Cavernario estarán presentes en la función. A los luchadores mexicanos les corresponde enfrentar a Zack Sabre Jr. y a Bad Dude Tito.

Sigue la rivalidad entre Fred Rosser y Juice Robinson, quienes se medirán en un duelo en modalidad callejera.

Hikuleo concederá revancha directa a KENTA, por lo que volverán a enfrentarse por el Campeonato de Peso Abierto NJPW Strong.

Jon Moxley se unirá a Wheeler Yuta y Shota Umino en una batalla de tercias contra los miembros de CHAOS Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Rocky Romero.

Will Ospreay reaparecerá con NJPW chocando contra Hiroshi Tanahashi. El ganador del encuentro se medirá a Lance Archer para determinar al siguiente retador al Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos, actualmente en poder de Kenny Omega.

El cartel completo queda así:

NJPW «RESURGENCE», 21.05.2023

Walter Pyramid, Long Beach, California, Estados Unidos

0. Pre-show match: Christopher Daniels vs. Alex Coughlin

0. Pre-Show match: The DKC vs. Bateman

1. STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Mercedes Moné vs. Stephanie Vaquer

2. STRONG Women’s Title Tournament – Semifinal: Momo Kohgo vs. Willow Nightingale

3. Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito vs. Bárbaro Cavernario y Virus

4. Street Fight: Juice Robinson vs. Fred Rosser

5. NJPW Strong Openweight Title: Hikuleo (c) vs. KENTA

6. Jon Moxley, Wheeler Yuta & Shota Umino vs. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Rocky Romero

7. IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Semifinal: Hiroshi Tanahashi vs. Will Ospreay

8. Strong Women’s Title Tournament Final: