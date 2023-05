BJW: Resultados «Endless Survivor 2023»

Teniendo como sede el Yokohama Budokan, Big Japan Pro Wrestling presentó su magna función «Endless Survivor 2023«.

► «Endless Survivor 2023»

Reapareció la jaula metálica y con ella los maestros de la modalidad, Yankee Two Kenju (Isami Kodaka y Yuko Miyamoto) quienes dominaron a Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa.

Kaji Tomato dio la primera sorpresa de la jornada al doblegar a Kota Sekifuda para proclamarse nuevo poseedor del Campeonato de Peso Jr. BJW. De esta manera llegó a su fin el reinado de Sekifuda, que duró casi dos años con once defensas exitosas.

Astronauts (Takuya Nomura y Fuminori Abe) mantienen su dominio la división de parejas al someter a Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki asegurando la sexta defensa de Campeonato de Parejas BJW. Tras la batalla, Daisuke Sekimoto volvió a desafiar al los monarcas en nombre del Strong BJ.

Abdullah Kobayashi se impuso a Hideyoshi Kamitani y se proclamó poseedor del Campeonato de Peso Completo Death Match BJW por sexta ocasión. De esta forma, Kobayashi empata a Ryuji Ito en el mayor número de reinados con este título y es monarca tras cuatro años.

En el turno estelar, Yuya Aoki conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo BJW sometiendo a Yuji Okabayashi en un emocionante encuentro. Este es el primer título individual de Aoki desde que en 2021 ascendiera a la división de peso completo.

Los resultados completos son:

BJW «BIG JAPAN ENDLESS SURVIVOR ~ INFINITY INDEPENDENT», 04.05.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 1,828 Espectadores

1. Ender Kara, Chicharito Shoki y Kazumasa Yoshida vencieron a Kazuki Hashimoto, Tatsuhiko Yoshino y Satsuki Nagao (11:00) con un Bloody Sundy de Kara sobre Yoshino.

2. «Welcome Back» Barbed Wire Board Death Match: Ryuji Ito, Takashi Sasaki y

Daiju Wakamatsu derrotaron a Minoru Fujita, Kankuro Hoshino y Yuichi Taniguchi (13:12) con un Diving Bakachiga Elbow Drop de Wakamatsu sobre Taniguchi.

3. Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue y Andy Wu vencieron a Daisuke Sekimoto, Daichi Hashimoto y Daimonji So (13:37) con un Diving Elbow Drop de Nakanoue sobre So.

4. Yokohama Saikyou Budokai TLC Death Match: Masashi Takeda y Takumi Tsukamoto derrotaron a Michio Kageyama y Yusaku Ito (11:35) con un Reverse U Crash sobre una silla de Takeda sobre Ito.

5. IRON CAGE Death Match: Isami Kodaka y Yuko Miyamoto vencieron a Kazumi Kikuta y Yuki Ishikawa (13:17) con un Diving Dounble Kneedrop desde la jaula de Kodaka sobre Ishikawa.

6. BJW Jr. Heavyweight Title: Kaji Tomato derrotó a Kota Sekifuda (c) (17:32) con un Red Eye – conquistando el título .

7. BJW Tag Team Title: Takuya Nomura y Fuminori Abe (c) vencieron a Takuho Kato y Hiroyuki Suzuki (17:08) con un Full Nelson Suplex Hold de Nomura sobre Kato defendiendo el título

8. BJW Death Match Heavyweight Title ~ YOKOHAMA Explosion Jungle Death Match: Abdullah Kobayashi derrotó a Hideyoshi Kamitani (c) (18:19) con un Diving Bakachinga Elbow Drop – conquistando el título .

9. BJW World Strong Heavyweight Title: Yuya Aoki venció a Yuji Okabayashi (c) (27:40) con un Tiger Suplex Hold – conquistando el título .