Hiromu Takahashi podría debutar muy pronto en WWE

Hiromu Takahashi está a punto de unirse a WWE. De acuerdo con fuentes cercanas al Performance Center, Takahashi es «esperado» en WWE. Además, otro reporte interno señala que algunos creen que el japonés utilizaría el nombre Nox Raijin, el cual WWE registró previamente y que se especulaba sería para EVIL (ahora conocido como NARAKU en NXT).

Hiromu Takahashi es uno de los mejores luchadores de peso Jr. de la última década. Pasó 16 años en New Japan Pro-Wrestling, donde se coronó cinco veces como Campeón de Peso Jr. IWGP, ganó el Best of the Super Jr. en cuatro ocasiones (récord absoluto) y formó parte de Los Ingobernables de Japón.

De 2014 a 2017 luchó como Kamaitachi en el CMLL, donde se coronó como Campeón Mundial Semicompleto. Usó máscara, la cual perdió con Dragon Lee en Homenaje a Dos Leyendas 2015. Meses después, en Sin Piedad, el 1 de enero de 2016, perdió la cabellera con Máximo. Ese mismo año, hubo rumores de que podría ser contratado por WWE.

En febrero de 2026, NJPW anunció su salida de la empresa tras su última lucha en New Beginning in Osaka, abriendo la puerta a rumores de su contratación en WWE.

► La conexión con NARAKU

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Takahashi tiene una larga historia con EVIL (ahora NARAKU). Ambos fueron compañeros en LIJ hasta que EVIL traicionó al grupo para unirse al Bullet Club.

De acuerdo a Sean Ross Sapp, de Fightful, WWE registró el nombre Nox Raijin para EVIL, pero finalmente debutó como NARAKU en NXT. Se rumora que el nombre de Nox Raijin podría ser asignado a Takahashi.

Takahashi llegaría a WWE en un momento en que la compañía está reforzando NXT con talento internacional de alto nivel. Su experiencia lo convierte en una adquisición de lujo, aunque muchos fans temen que su estilo sea suavizado.

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