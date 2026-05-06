Pol Badía representará a España en la World Cup 2026 de GWF

Antes de que los focos se posen sobre Norteamérica por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA el próximo mes, en el que nos ocupa tendremos un torneo mucho más divertido: la tradicional World Cup de GWF. Vade retro, VAR.

Con un espíritu tan futbolero, esta copa luchística no podía celebrarse sin representación española, y por primera vez desde que A-Kid (hoy Axiom en WWE) compitiera siete años atrás, la escena tendrá presencia a través de Pol Badía, probablemente el gladiador más mediático del país, no ajeno a GWF. Y es que su debut con la empresa, en el último show hasta ahora de la misma, Mystery Mayhem, no pudo irle mejor, dándole la victoria al Team Metehan sobre el Team Aytac Bahar. Gracias, eso sí, al gesto de Rambo, uno de sus compañeros de equipo, que le hizo el «tag» para que el Campeón Condal de Resist Pro Wrestling se apuntara el pin cubriendo a Bahar.

Pues precisamente Rambo será su rival en la lucha de primera ronda de la World Cup 2026. Debut individual de altura para Badía, ante todo un ex máximo monarca de GWF y el principal consentido de la afición.

► Dos días de copa

La GWF World Cup 2026 se desarrollará este año en dos jornadas. El 9 de mayo, desde el Hangar No. 5 de Hannover (Alemania), tendrá lugar ese Rambo vs. Pol Badía junto a los otros tres duelos iniciales: TK Cooper (representando a Nueva Zelanda) vs. Arez (representando a México), Kouga (Japón) vs. Landon Riley (Escocia) y Pascal Spalter (Alemania) vs. Metehan (Turquía). Y ya el 10 de mayo, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín (Alemania), se disputará la final a cuatro bandas entre los ganadores de esa primera ronda.

He aquí todo lo anunciado por el momento para la GWF World Cup 2026.

[9 de mayo]

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Rambo vs. Pol Badía

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: TK Cooper vs. Arez

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Kouga vs. Landon Riley

PRIMERA RONDA DE LA GWF WORLD CUP 2026: Pascal Spalter vs. Metehan

[10 de mayo]

FINAL DE LA WORLD CUP 2026: Rambo o Pol Badía vs. TK Cooper o Arez vs. Kouga o Landon Riley vs. Pascal Spalter o Metehan

CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Ahura (c) vs. rival por anunciar

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF: Jane Nero (c) vs. rival por anunciar

Implicaciones de Rambo, Pol Badía, TK Cooper, Arez, Kouga, Landon Riley, Pascal Spalter, Metehan, Peter Tihanyi, Fast Time Moodo y Violet Nyte