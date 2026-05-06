Paul Heyman revela la clave para ser su cliente y lanza advertencia a Seth Rollins

Paul Heyman, una de las figuras más influyentes en la historia de WWE, volvió a acaparar reflectores tras una entrevista en First Take de ESPN, donde explicó de forma tajante qué necesita un luchador para convertirse en su cliente, además de lanzar una fuerte predicción sobre el combate entre Seth Rollins y Bron Breakker en WWE Backlash.

A lo largo de su carrera, Heyman ha sido el cerebro detrás de múltiples superestrellas, desde Brock Lesnar hasta CM Punk, consolidándose como una pieza clave en la construcción de figuras dominantes dentro de la empresa. Su palabra, por lo tanto, suele marcar tendencia dentro del vestuario y entre los aficionados.

► ¿Qué se necesita para ser cliente de Paul Heyman?

Durante la entrevista, el periodista Stephen A. Smith fue directo al preguntarle qué cualidades debe tener un talento para trabajar bajo su tutela. Heyman, fiel a su estilo, no dudó en responder con una frase breve pero contundente:

“La disposición a someterse a la causa de la grandeza pura.”

La respuesta generó reacciones inmediatas en el panel, que calificó la frase como una de las más poderosas del programa. Para Heyman, el éxito no radica únicamente en el carisma o la habilidad física, sino en la entrega total a un objetivo mayor dentro del negocio.

► Paul Heyman anticipa dominio de Bron Breakker sobre Seth Rollins

En la misma conversación, Heyman aprovechó para calentar el combate entre Rollins y Breakker en Backlash. El mánager no dudó en inclinar la balanza hacia su representado, asegurando que el enfrentamiento será prácticamente una paliza.

Heyman afirmó que Rollins “va a recibir una patada en el trasero” y fue más allá al asegurar que, tras el combate, el excampeón tendrá múltiples excusas para justificar la derrota:

“Para cuando Bron Breakker termine con Seth Rollins en Backlash, Rollins tendrá más excusas que ofrecer que Jaylen Brown.”

► Bron Breakker, el futuro de WWE según Heyman

Más allá de la provocación, Heyman dejó claro que ve en Bron Breakker a una de las próximas grandes figuras de WWE. Lo describió como un atleta completo, explosivo y listo para dominar la empresa en los próximos años.