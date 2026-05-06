DDT: Resultados «Let’s Go For 5 X 1 DDT!» HARASHIMA y Brookes retienen título

«Let’s Go For 5 X 1 DDT!» fue el nombre del evento que DDT Pro Wrestling presentó desde el Sapporo Sun Plaza a donde la empresa llegó para un intenso fin de semana.

► «Let’s Go For 5 X 1 DDT!»

En batalla de tercias, Yuki Ueno, Shunma Katsumata y To-y se aliaron para dar cuenta de Takeshi Masada, Yuya Koroku y Kumadori. Fue la primera aparición de Kumadori en Sapporo y se vio sorprendido por Katsumata quien lo doblegó para el triunfo de su equipo.

La semifinal fue un choque de parejas donde Strange Love Connection (KANON y MAO) pasaron sobre Jun Akiyama y Masami Inahata.

Daisuke Sasaki regresó de su expedición estadounidense para unirse a MJ Paul y desafiar a FANTÔMES DRAMATIC (Chris Brookes y HARASHIMA) por el Campeonato de parejas KO-D. Paul reemplazó al lesionado Ilusion para la lucha. Sasaki y Paul atacaron a Chris Brookes y HARASHIMA con sillas, mientras que Hideki Okatani también encontró oportunidades para interferir en la lucha. Sin embargo, Antonio Honda y Hinata Kasai igualaron las probabilidades, permitiendo que HARASHIMA aplicara la Somato a Paul. Eso por sí solo no fue suficiente para derribar al grandulón, así que HARASHIMA saltó desde las cuerdas para realizar el Swan Dive Somato sobre Paul y obtener la victoria.

Los resultados completos son:

DDT «5×1 DDT LET’S GO! 2026», 01.05.2026

Sapporo Sun Plaza

1. Special Singles Match: Hideki Okatani venció a Viento Maligno (8:28) con un Vertical Drop Brainbuster.

2. Danshoku Dieno y Yukio Naya vencieron a Kazuma Sumi y Yuki Ishida (10:03) con La Magistral de Naya sobre Ishida.

3. Special Eight Man Tag Match: Tomoya, Noriyuki Yoshida, Kazuki Hirata y Tomimitsu Matsunaga vencieron a Akito, Antonio Honda, Junta Miyawaki y Hinata Kasai (10:13) con un Honke Konin Inazuma Leg Lariat de Yoshida sobre Kasai.

4. Special Six Man Tag Match: Yuki Ueno, Shunma Katsumata y To-y vencieron a Takeshi Masada, Yuya Koroku y Kumadori (15:43) con un Totonoe Splash de Katsumata sobre Kumadori.

5. MAO y KANON c/ KIMIHIRO vencieron a Jun Akiyama y Masami Inahata (11:48) con un GURU-GURU Driver de KANON sobre Inahata.

6. KO-D Tag Team Title: Chris Brookes y HARASHIMA (c) vencieron a Daisuke Sasaki y MJ Paul (15:09) con un Swan Dive Somato de HARASHIMA sobre Paul defendiendo el título .