¡EVIL ahora se llamará Naraku en NXT!

Este martes NXT presentó una viñeta que reveló el nuevo nombre de EVIL. Aunque habíamos informado que, de acuerdo con Fightful, el nombre registrado para él era el de Nox Raijin, finalmente se llamará Naraku.

El nombre Naraku (奈落 en japonés) significa “abismo”, “infierno” o “pozo sin fondo”, lo que encaja perfectamente con la oscura personalidad que Takaaki Watanabe ha cultivado durante años como EVIL.

► Naraku debuta la próxima semana en NXT

En el video, Naraku envía un mensaje al Campeón NXT, Tony D’Angelo: “Tú y yo lucharemos por el título”. Los fans en redes han reaccionado con entusiasmo: muchos celebran que “Naraku” suena mucho más amenazante y misterioso que “Nox Raijin”, y varios lo comparan con el icónico villano de Inuyasha.

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Naraku llega como un contendiente inmediato al Campeonato NXT. Su experiencia como doble campeón en New Japan (Completo e Intercontinental IWGP) en 2020 lo posiciona como una de las contrataciones más fuertes del año para la marca amarilla.

Se espera que su impulso sea fuerte y que pueda subir rápidamente al elenco principal después de dominar NXT.

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