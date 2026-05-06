Cutler James y Osiris Griffin vencen a Hank Walker y Tank Ledger pese a tensión en DarkState

El equipo de Hank Walker y Tank Ledger se enfrentó a DarkState, representado por Cutler James y Osiris Griffin, quienes contaron con el respaldo en ringside de Saquon Shugars y Dion Lennox, aunque no todo estaba en armonía dentro del grupo.

Desde los primeros minutos, Walker y Ledger apostaron por el trabajo en equipo para tomar ventaja, combinándose constantemente para neutralizar a sus rivales. Sin embargo, la fuerza de Griffin y la técnica de James equilibraron rápidamente el combate.

La lucha se vio marcada por las tensiones en DarkState, ya que Shugars y Lennox discutieron en ringside sobre la estrategia, incluso intentando intervenir de forma descoordinada, lo que obligó a sus compañeros a poner orden.

A pesar de estos roces, James y Griffin lograron mantener el control durante varios lapsos, castigando de forma constante a Tank Ledger con relevos rápidos y castigos combinados.

► Momentos claves

En la recta final, el combate se volvió caótico con acción dentro y fuera del ring. Tras detener un intento aéreo de Tank, DarkState llevó a Hank Walker de regreso al cuadrilátero, donde Cutler James y Osiris Griffin ejecutaron un doble pop-up powerbomb para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Aunque DarkState consiguió la victoria, las diferencias internas podrían provocar una fractura en el grupo. Por su parte, Hank Walker y Tank Ledger cargan con una dolorosa derrota.