Izzi Dame y Niko Vance derrotan a Lola Vice y Mr. Iguana ¿buscarán el Campeonato de Parejas Mixtas AAA?

Lola Vice y Mr. Iguana enfrentaron a The Culling, conformado por Izzi Dame y Niko Vance, acompañados por Shawn Spears, en un combate mixto por parejas que comenzó con dominio físico del equipo rudo.

Mr. Iguana intentó responder con su estilo poco convencional, incluso utilizando a “La Yesca” para sorprender a su rival, pero las constantes distracciones desde ringside permitieron a The Culling tomar ventaja en momentos clave.

El relevo de Lola Vice cambió momentáneamente el rumbo del combate, desatando una ofensiva basada en patadas que puso en aprietos a Izzi Dame, aunque la intervención de Niko evitó la caída.

La lucha se tornó intensa con intercambios constantes y castigos combinados. Vice y Mr. Iguana lograron coordinarse para ejecutar un castigo al brazo simultáneo, pero no fue suficiente para asegurar la victoria.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Niko Vance sacó a Mr. Iguana del ring con un chokeslam, dejando sola a Lola Vice. Al intentar auxiliar a su compañero, Vice fue sorprendida por Izzi Dame con un poderoso codazo que le dio la cuenta de tres a The Culling.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Izzi Dame sobre Lola Vice podría abrirle una oportunidad por el Campeonato Femenil de NXT, mientras que The Culling se perfila como contendiente a al Campeonato de Parejas Mixto AAA, aumentando su presencia en la escena titular.