Kofi Kingston y Xavier Woods salida WWE

Las últimas semanas han sido agitadas en WWE, donde una nueva política de recortes ha provocado la salida de varios talentos, tanto del roster principal como de NXT aunque en el elenco principal también hubo varias bajas.

Entre los nombres que más han sorprendido se encuentran Kofi Kingston y Xavier Woods, dos figuras clave de la empresa e integranes de The New Day.

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De acuerdo con reportes, la salida de ambos luchadores estaría relacionada con su negativa a aceptar una reducción salarial, en el marco de los ajustes internos de la compañía.

Durante días, tanto Kingston como Woods se mantuvieron en silencio, hasta que finalmente decidieron pronunciarse a través de redes sociales.

► Kofi Kingston: gratitud tras una carrera histórica

Kofi Kingston compartió un extenso mensaje donde destacó su gratitud por todo lo vivido dentro de WWE:

“Me ha llevado dos días completos responder a todos mis mensajes… No puedo evitar sentirme completamente lleno de gratitud...”

El ex campeón mundial recordó su trayectoria como “extraordinaria”, resaltando los vínculos creados, especialmente con Woods y Big E.

Además, dejó un mensaje claro sobre su filosofía de vida:

“No comprometas ni aceptes nunca menos de lo que mereces cuando se trata de vuestro valor”, esto a colación del recorte salarial que WWE les estaba ofreciendo.

► Xavier Woods: una despedida emocional

Por su parte, Xavier Woods también compartió su sentir tras cerrar su etapa en la empresa:

“Durante los últimos 16 años, WWE ha sido mi hogar. Es donde crecí, me encontré a mí mismo, fallé, aprendí y pude vivir cosas que la versión más joven de mí solo podía soñar.”

Woods destacó momentos clave como WrestleMania, campeonatos y la creación de UpUpDownDown, además del impacto de The New Day en su vida.

“Gracias por permitirme ser Xavier Woods. Gracias por darme la confianza… para marcharme siendo Austin Creed”, concluyó.

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La salida de ambos luchadores representa uno de los golpes más significativos de esta reciente ola de recortes, no solo por su trayectoria, sino por su conexión con el público.

Mientras WWE continúa ajustando su plantilla, queda la incertidumbre sobre el futuro de varias de sus figuras y el rumbo creativo de la empresa.

Por ahora, tanto Kofi Kingston como Xavier Woods dejan claro que su historia no termina aquí, sino que abre un nuevo capítulo en sus carreras.