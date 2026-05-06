NXT: Jackson Drake sorprende y derrota a Jasper Troy con ayuda de Myka Lockwood

El duelo entre Jasper Troy y Jackson Drake parecía inclinarse desde el inicio hacia el lado del poder físico, con Troy imponiendo condiciones ante la presencia en ringside de Brad Baylor y Ricky Smokes.

Jasper dominó los primeros compases con ataques contundentes, incluyendo una serie de corner spears que dejaron a Drake sin respuesta. Sin embargo, la intervención de sus acompañantes permitió a Jackson tomar aire y cambiar el ritmo del combate.

Drake apostó por su agilidad, conectando patadas y movimientos aéreos como un diving meteora y un springboard cutter que pusieron en aprietos a su rival, aunque no fueron suficientes para lograr la victoria en ese momento.

A pesar de los intentos de Jackson por someterlo, Troy resistió el castigo y retomó el control con su poder, deteniendo incluso un ataque aéreo para responder con un chokeslam y una senton que parecían definitivos.

► Momentos claves

Cuando todo indicaba que Jasper Troy se llevaría la victoria, la lucha dio un giro inesperado. Tras neutralizar a Brad Baylor y Ricky Smokes en ringside, Troy fue sorprendido por la aparición de Myka Lockwood, quien lo atacó con un powerslam. De regreso en el ring, Jackson Drake aprovechó para ejecutar un 450 Splash y conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Jackson Drake lo pone como un luchador peligroso; sin embargo, eso es porque podrá contar con ayuda de más de uno para llevarse la victoria.