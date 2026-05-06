NXT: Kali Armstrong da golpe de autoridad venciendo a Jaida Parker

La división femenil de NXT continúa renovándose, y uno de los nombres que empieza a llamar la atención es el de Kali Armstrong, quien consiguió una importante victoria en su proceso de consolidación.

En un combate intenso, Armstrong superó a Jaida Parker, demostrando que tiene el potencial para convertirse en una de las nuevas caras a seguir dentro de la marca.

Desde los primeros instantes, ambas luchadoras mostraron agresividad, intercambiando empujones y buscando imponer su estilo. Jaida Parker tomó ventaja inicial con suplexes y castigo constante, incluso enviando a Armstrong fuera del ring.

Armstrong comenzó a inclinar la balanza a su favor con ataques contundentes, incluyendo patadas repetidas y golpes contra los esquineros.

Parker intentó reaccionar con su ofensiva característica, pero no logró mantener el control por mucho tiempo.

► Momentos clave

En la recta final, Kali Armstrong aprovechó un descuido de su rival para ejecutar un poderoso slam. Acto seguido, conectó su movimiento final, el Kali Connection, con el que consiguió la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?