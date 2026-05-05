NPW: Guerra en la Montaña en Comerio el 16 de Mayo – EL Niche vs El Fenómeno BJ

Por Drago José

La empresa New Professional Wrestling está caliente y llega al municipio de Comerio con el evento Guerra en la Montaña el Sábado 16 de Mayo 2026 desde las 8:30 de la noche al Auditorio Municipal de dicho pueblo.

Asi luce la cartelera hasta el momento.

Por el Campeonato Peso Completo de la NPW y sin descalificación y tiene que haber un ganador

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Choque de Trenes

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Por el Campeonato de Puerto Rico de NPW

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Macho Navarro se enfrenta a Modo Bestia, Enyel

Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados por un adulto. Puedes comprar tus boletos por adelantado atraves de ATH MOVIL al 787-384-6733 (Humberto Pagan) favor de indicar la cantidad de boletos y nombre.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la NPW. Y recuerda que en New Professional Wrestling es dónde Todo Puede Suceder.