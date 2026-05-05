AWA: Humacao será escenario de la coronación del primer Campeón Máximo

La lucha libre en Puerto Rico suma un nuevo capítulo este sábado, 9 de mayo, cuando Attitude Wrestling Academy (AWA) celebre el evento “Ascenso al Trono”, donde se coronará por primera vez a su Campeón Máximo, en lo que marca un momento determinante para la empresa y su expansión en la Isla.

La cartelera se llevará a cabo a las 8:00 de la noche en la Cancha Bajo Techo de la Urbanización Ciudad Cristiana en Humacao, convirtiéndose en la primera ocasión en que AWA presenta un evento fuera de Juncos, en una movida estratégica para establecer presencia en la región este.

La lucha principal de la noche definirá al nuevo monarca en un formato de eliminación en una sola velada. Las semifinales enfrentarán a Mr. Big contra Romeo, y a Crowley frente a Dean Rose. Los ganadores avanzarán a la final esa misma noche, donde se decidirá quién asumirá el control competitivo y narrativo de la empresa.

“Aquí no solo está en juego un campeonato, está en juego el control de AWA”, expresó Miguel “Mr. Big” Maldonado, fundador de la empresa, al adelantar que el evento estará marcado por tensiones internas y la influencia de una nueva administración representada por Romeo y Dean Rose.

El evento también incluirá una lucha callejera sin reglas por el Campeonato Nacional en Parejas, donde The Founders enfrentarán a Skapulario y un oponente sorpresa, en un combate que promete uno de los momentos más intensos de la noche.

En otra de las luchas destacadas, Ray Fonseca defenderá el Campeonato AWA Showdown ante Arcano, mientras que figuras como Azazel, Ian García y el equipo de “Los Problemáticos” Landy y Ñoño completan una cartelera dirigida a elevar el estándar del entretenimiento luchístico local.

VIDEO: “¡NACE UN NUEVO MONARCA!”, en el que se adelanta la importancia de esta coronación dentro de la historia de la empresa: https://www.facebook.com/share/v/1CKnYbF3NZ/

El evento es una alternativa de entretenimiento accesible para las familias. Como parte de esta iniciativa, niños menores de 12 años podrán entrar libre de costo.

Los boletos tienen un costo de $25 en ringside y $15 en entrada general, y están disponibles a través de la plataforma Pietix: https://pietix.com/awa-ascenso-al-trono

Con “Ascenso al Trono”, AWA busca posicionarse como una de las principales propuestas dentro de la lucha libre independiente en Puerto Rico, apostando a una combinación de espectáculo, narrativa y desarrollo de nuevas figuras.

Ubicación del evento: https://share.google/tLY78ESxgZvFnTtUc

Para más información, puede acceder a las redes sociales oficiales: @AttitudeWrestlingAcademyPR