Resultados Lucha Libre Rebelión: Catena Pvgna

En lo que fue su tercer evento de 2026, Lucha Libre Rebelión presentó Catena Pvgna el pasado 12 de abril, desde el Dinamis Esport de Barcelona (Cataluña, España).

La estipulación nacida tres años atrás bajo los focos de Tyris Wrestling, Catena Pvugna, ocupó el estelar de esta velada: un ring con cadenas por cuerdas y seis gladiadores en choque eliminatorio por conseguir una oportunidad titular a canjear en cualquier momento. Caldera, Iker Navarro, Lucio, Martí Ubach, Sebastián Álvarez y Sito Sánchez se batieron el cobre para ello.

Además, Joey Torres puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión ante Pol Badía, Plan C (Lozano y Rogelio Maravilla) hicieron lo propio con los Campeonatos por Equipos de Lucha Libre Rebelión frente a Sangre Pagana (Guido Kingtana y Blackpool).

Completando el cartel, un choque sin descalificación donde Matanza Sangrienta (Matanza Delgado y Santiago Sangriento) fueron contra Los Enemigos de la Rebelión (TJ Charles y Gin El Libertario) y un duelo entre Enrique Lemus III y Nathan De Wind.

► Martí Unchained

(Nota: Puesto que Lucha Libre Rebelión ya no comparte los resultados completos de sus shows ni vídeos completos de los mismos, sólo combates y segmentos por separado, me baso en el orden de sucesos expuesto en su vídeo de Mejores Momentos de Catena Pvugna)

CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Joey Torres (c) derrotó a Pol Badía para retener el título . Al final del anterior show de LLR, Tiempos Mejores, Badía se encaró con Torres, luego de que este defendiera su presea ante Ricky Barceló. Badía, ejerciendo de rudo aquí, tuvo nulo apoyo de parte del respetable, en un rol muy distinto respecto a lo que puede verse en Resist Pro Wrestling. Y con varios procederes sucios, pudo tomar el control, hasta que quiso grabarse bailando para TikTok en mitad del ring y esto lo aprovechó Torres para darle la vuelta a la pugna y tras una patada en el esquinero y su Sacacorchos, cubrir a su rival. Séptima defensa de Torres desde que conquistara la presea el pasado julio en Apuesta Final de LLR. Apenas seis minutos de «opener», se me hizo demasiado corto. ♠♠♠ En las postrimerías, Badía fue elogiado por Torres, pero aún así, «la Fiera de la Noche» se despidió con un escupitajo. Ya sin Badía presente, Torres anunció que participaría en la Copa Niño Anónimo.

. Al final del anterior show de LLR, Tiempos Mejores, Badía se encaró con Torres, luego de que este defendiera su presea ante Ricky Barceló. Badía, ejerciendo de rudo aquí, tuvo nulo apoyo de parte del respetable, en un rol muy distinto respecto a lo que puede verse en Resist Pro Wrestling. Y con varios procederes sucios, pudo tomar el control, hasta que quiso grabarse bailando para TikTok en mitad del ring y esto lo aprovechó Torres para darle la vuelta a la pugna y tras una patada en el esquinero y su Sacacorchos, cubrir a su rival. Séptima defensa de Torres desde que conquistara la presea el pasado julio en Apuesta Final de LLR. Apenas seis minutos de «opener», se me hizo demasiado corto. ♠♠♠ En las postrimerías, Badía fue elogiado por Torres, pero aún así, «la Fiera de la Noche» se despidió con un escupitajo. Ya sin Badía presente, Torres anunció que participaría en la Copa Niño Anónimo. CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Plan C (Lozano y Rogelio Maravilla) (c) derrotaron a Sangre Pagana (Guido Kingtana y Blackpool) para retener los títulos . En el anterior show de LLR, Tiempos Mejores, Iker Navarro pretendía agenciarse la consideración en solitario de monarca de parejas, tras tildar de inútiles a Plan B (Lozano y Junior Martínez) por una mala racha de derrotas. Pero Carlos Ryder, showrunner de LLR, dejó vacantes las correas y estipuló un choque en pos de concretar nuevos portadores. Así que sin el apoyo ya de Navarro, y ante la baja de Martínez, apalizado en Aura (evento precedente a Tiempos Mejores) por «el Cazador», Lozano decidió escoger como compañero de dupla a Rogelio Maravilla, el mayor fan de Plan B, situado entre el público. Y juntos, fueron capaces de vencer a The Freshnas y coronarse. Y aquí, de nuevo con la guía de Lozano, Maravilla pudo resistir los primeros ataques de Sangre Pagana, hasta que su suerte se diluyó y los retadores lo aislaron y lo sacudieron como una alfombra vieja. El pobre se llevó una patada en la nuca que habría retirado a Will Ospreay, y aún así, su resiliencia le hizo no sucumbir a ningún intento de pinfall, entre cánticos de «Illa, illa, illa, Rogelio Maravilla». En última instancia, se las ingenió para evitar in extremis el particular «mist» de Kingtana y poner a este de espaldas planas cual perrillo en celo en una maniobra fortuita, por emplear un eufemismo. ♠♠3/4

. En el anterior show de LLR, Tiempos Mejores, Iker Navarro pretendía agenciarse la consideración en solitario de monarca de parejas, tras tildar de inútiles a Plan B (Lozano y Junior Martínez) por una mala racha de derrotas. Pero Carlos Ryder, showrunner de LLR, dejó vacantes las correas y estipuló un choque en pos de concretar nuevos portadores. Así que sin el apoyo ya de Navarro, y ante la baja de Martínez, apalizado en Aura (evento precedente a Tiempos Mejores) por «el Cazador», Lozano decidió escoger como compañero de dupla a Rogelio Maravilla, el mayor fan de Plan B, situado entre el público. Y juntos, fueron capaces de vencer a The Freshnas y coronarse. Y aquí, de nuevo con la guía de Lozano, Maravilla pudo resistir los primeros ataques de Sangre Pagana, hasta que su suerte se diluyó y los retadores lo aislaron y lo sacudieron como una alfombra vieja. El pobre se llevó una patada en la nuca que habría retirado a Will Ospreay, y aún así, su resiliencia le hizo no sucumbir a ningún intento de pinfall, entre cánticos de «Illa, illa, illa, Rogelio Maravilla». En última instancia, se las ingenió para evitar in extremis el particular «mist» de Kingtana y poner a este de espaldas planas cual perrillo en celo en una maniobra fortuita, por emplear un eufemismo. Enrique Lemus III derrotó a Nathan De Wind (con Ricky Barceló) . No acaba de encontrar De Wind su lugar en LLR, motivo por el que Barceló se ofreció a ser su mentor luchístico. Y Barceló acabó decidiendo el resultado, pues tiró la toalla sobre el ring al ver que Lemus no cesaba de aplicarle Chokeslams a su protegido, ya indefenso, aunque minutos antes conjuntara varias buenas secuencias, como un par de topes muy aplaudidos por el respetable. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, De Wind recriminó a Barceló su decisión y se marchó enfadado. Un mano a mano entre estos promete.

. No acaba de encontrar De Wind su lugar en LLR, motivo por el que Barceló se ofreció a ser su mentor luchístico. Y Barceló acabó decidiendo el resultado, pues tiró la toalla sobre el ring al ver que Lemus no cesaba de aplicarle Chokeslams a su protegido, ya indefenso, aunque minutos antes conjuntara varias buenas secuencias, como un par de topes muy aplaudidos por el respetable. En las postrimerías, De Wind recriminó a Barceló su decisión y se marchó enfadado. Un mano a mano entre estos promete. LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Enemigos de la Rebelión (TJ Charles y Gin El Libertario) derrotaron a Santiago Sangriento y Matanza Delgado . Antes del toque inicial de campana, Charles atacó a Sangriento cuando se dirigía hacia el ring, y sin que el icono de lo extremo pudiese entrar en liza, los rudos conjuntaron un violento dos contra uno sobre Delgado, rajándole la comisura de la boca con una fotografía procedente de la mesa de merchandising, pasándole un rallador de queso por la cabeza, exprimiendo un limón sobre la herida o lanzándolo sobre los respaldos de dos sillas abiertas. Pero antes de que acabaran de defenestrarlo, Sangriento apareció cual Undertaker, y silla envuelta en alambre mediante, encabezó el contraataque, permitiendo que los consentidos del público tomaran el control. Una espectacular movida de Charles, sin embargo, lanzándose por encima de uno de los esquineros a lo Leon Slater, igualó las tornas, que acabaron de desequilibrarse cuando El Libertario le aplicó un Martinete a Sangriento sobre el stage. Así, los rudos terminaron el trabajo haciendo un sándwich con la cabeza de Delgado y dos sillas para cubrirlo poco menos que plácidamente. ♠♠♠3/4

. Antes del toque inicial de campana, Charles atacó a Sangriento cuando se dirigía hacia el ring, y sin que el icono de lo extremo pudiese entrar en liza, los rudos conjuntaron un violento dos contra uno sobre Delgado, rajándole la comisura de la boca con una fotografía procedente de la mesa de merchandising, pasándole un rallador de queso por la cabeza, exprimiendo un limón sobre la herida o lanzándolo sobre los respaldos de dos sillas abiertas. Pero antes de que acabaran de defenestrarlo, Sangriento apareció cual Undertaker, y silla envuelta en alambre mediante, encabezó el contraataque, permitiendo que los consentidos del público tomaran el control. Una espectacular movida de Charles, sin embargo, lanzándose por encima de uno de los esquineros a lo Leon Slater, igualó las tornas, que acabaron de desequilibrarse cuando El Libertario le aplicó un Martinete a Sangriento sobre el stage. Así, los rudos terminaron el trabajo haciendo un sándwich con la cabeza de Delgado y dos sillas para cubrirlo poco menos que plácidamente. Antes del estelar, hubo promo de Lacayo Sureño. En Tiempos Mejores, el anterior show de LLR, Lacayo fue derrotado suciamente por Martí Ubach, pero esto no desmotivó al Padre de la Rebelión, quien quiso anunciar que formaría parte de la Copa Niño Anónimo. Lacayo cerró su discurso avisando de que ya era hora de ser «main eventer». ¿Reproducirá LLR la historia de Sha Samuels en RevPro?

CATENA PVGNA: Martí Ubach derrotó a Caldera, Iker Navarro, Lucio, Sebastián Álvarez y Sito Sánchez. Los cuatro primeros luchadores en hacer su entrada (Sito Sánchez, Lucio, Sebastián Álvarez e Iker Navarro) estaban encadenados por el cuello a los esquineros del ring, mientras los dos restantes (Caldera y Martíi Ubach) daban inicio a las hostialidades. En intervalos de cuatro minutos, cada encadenado quedaba libre y sólo podía vencerse una vez todos lo estuvieran, pues se trataba de un combate eliminatorio. Caldera puso fino a Ubach en los primeros minutos, hasta la incorporación de Lucio, primer liberado, quien pudo tumbar al Campeón Absoluto de RAGE y se asoció con el andorrano. Sánchez, segundo desencadenado, se valió de una silla para limpiar el ring y junto a Caldera, ambos eliminaron a Lucio vía pin tras un combo Fireman’s Carry Slam + Tiger Bomb. Caldera y Sánchez, entonces, encadenaron a un poste libre a Ubach y lo cosieron a palazos (de kendo) y patadas. Navarro, tercero en entrar en liza, se defendió como gato panza arriba de la dupla Caldera & Sánchez, al igual que Álvarez, último en sumarse a la fiesta. Y apenas un minuto sobre el ring, «el Huracán» dejó fuera de la lucha a Sánchez, luego de su One-Winged Angel y la cuenta de tres. Navarro pidió a un árbitro que liberara a Ubach y en conjunción, ambos se aliaron… hasta un intento de rodada de espaldas por parte del andorrano. Con todo, Ubach endosó un cadenazo a Caldera cuando este intentaba hacer rendir a Navarro y lo puso de espaldas planas. Aunque a posteriori, Navarro acabó palmeando la lona por un Sharpshooter de Álvarez. La última parte fue pues un duelo entre Álvarez y Ubach. «El hijoput* de Andorra» supo valerse del gancho de una cadena para dañar al «Huracán», y en un intento desesperado, este buscó la rendición sacándose de nuevo su Sharpshooter, pero Ubach empujó al réferi para romper el agarre y lo ahorcó con una cadena que minutos antes había desenganchado. El árbitro, viendo que Álvarez estaba inerte, ordenó que la lucha concluyera. Plato fuerte de los fuertes el ofrecido aquí, LLR fue un paso más allá con su Catena Pvgna respecto a lo visto años atrás bajo los focos de Tyris Wrestling. ♠♠♠♠

⇒ Catena Pvgna tomó pulso en su segunda mitad, tras una primera que lució cual pre-show, con dos combates titulares transitorios. Y tal «previa» mereció la pena, porque incluyendo esa interesante derrota de Nathan De Wind, todo lo visto hasta el final de la velada estuvo entre lo mejor que se ha hecho el presente año en la escena española. Catena Pvgna tiene todos los visos de convertirse en una cita clásica del calendario de LLR y referencial para el resto de promotoras coetáneas.

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