NJPW: Hiromu Takahashi deja la empresa

Luego de dieciséis años de permanencia con New Japan Pro Wrestling, la superestrella de la división junior, Hiromu Takahashi, dejará la empresa.

► Hiromu Takahashi dejará NJPW

Esto fue dado a conocer por la propia empresa del león mediante un comunicado difundido en su pagina web, donde se especificó cuando sería la última ocasión que Hiromu Takahashi pisará un ring con NJPW.

En su comunicado, la empresa del león señaló:

Después de una cuidadosa consideración y discusiones con la gerencia de NJPW, Hiromu Takahashi, quien ha sido un miembro de larga data del roster de NJPW, dejará New Japan Pro-Wrestling. Pedimos disculpas a los fans por la repentina aparición de este anuncio. La última aparición programada de Hiromu con NJPW será en The New Beginning en Osaka el 11 de febrero. New Japan Pro-Wrestling le desea a Hiromu Takahashi lo mejor en sus futuras actividades e invita a los fanáticos a mostrar su apoyo en sus apariciones restantes con NJPW.

El contrato de Hiromu Takahashi concluyó el 31 de enero y tras varias consideraciones, el luchador decidió no renovar. Sin embargo, en algunas entrevistas, Takahashi aseguró que se marcha en buenos términos y tiene el sueño de poder conseguir un contrato con una empresa extranjera.

Hiromu Takahashi debutó en 2010 luego de su entrenamiento preliminar en el Dojo NJPW. En 2014 partió a México para su viaje de preparación, y caracterizando a un personaje enmascarado (Kamaitachi); el viaje duró tres años y medio con el CMLL y algunas presentaciones en Estados Unidos (ROH, Northeast Wrestling y una participación en el BOLA 2016). A su regreso a Japón en Wrestle Kingdom 11, se apoderó del Campeonato de Peso Jr. IWGP destronando a KUSHIDA, para posicionarse en la cima de la división de menos de 100 kg y se incorporó a Los Ingobernables de Japón por invitación directa de Tetsuya Naito, agrupación en la que permaneció hasta su desintegración en 2025.

Su dominio en la división de peso junior es innegable; fue cinco veces poseedor del Campeonato de Peso Jr. IWGP y en tres ocasiones tuvo el Campeonato Iron Man Heavy Metal DDT. También logró el Campeonato de Peso Jr. GHC en una interesante incursión que tuvo el año pasado con NOAH. Es el máximo ganador del Best of the Super Jr., competencia que ha conquistado en cuatro ocasiones. Además, en noviembre ganó la primera edición del NOAH Jr. Grand Prix 2025. A pesar de ser peso junior no tuvo problema en luchar en la división de peso completo y ganar el torneo World Tag League 2024 y posteriormente el Campeonato de Parejas IWGP al lado de Naito.

La decisión de Hiromu Takahashi de dejar NJPW no se vio influenciada por la salida de Naito, BUSHI y EVIL; fue más bien por la búsqueda de nuevos objetivos luchísticos.

Sobre su futuro aún no hay nada concreto, pero se especula que podría ir a Estados Unidos o quedarse en Japón y unirse con Naito para competir en la escena independiente.