NJPW: Resultados “The New Beginning in Osaka” Yota Tsuji retiene su cinturón

New Japan Pro Wrestling llegó al Osaka Prefectural Gymnasium para «The New Beginning in Osaka«, primer magno evento tras el retiro de Hiroshi Tanahashi.

► “The New Beginning in Osaka”

Al inicio de la función se realizaron los 10 toque de gong en memoria del finado Tadao Yasuda.

Hiromu Takahashi disputó su último combate en NJPW. Terminó su carrera en la empresa del león con un triunfo rotundo junto a Taiji Ishimori sobre Francesco Akira y Jakob Austin Young. Más tarde se realizaría la ceremonia la despedida.

Drilla Moloney luchió apabullante al lado de Shingo Takagi quien reapareció tras recuperarse de una lesión. Tras la lucha, Moloney informó que continuará en NJPW, ante el beneplácito de la afición.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) y Oleg Boltin se impusieron a TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) para asegurar la primera defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER.

El luchador mexicano de AEW, Andrade el Ídolo doblegó a Gabe Kidd y consiguió una oportunidad por el otro título de Yota Tsuji, el Campeonato Global Peso Completo IWGP. El Ídolo tendrá su oportunidad en The New Beginning USA el 27 de febrero.

David Finlay cayó ante Callum Newman, y tras la lucha dio un mensaje de despedida agradeciendo a la afición por once años apoyándolo. Con lágrimas en los ojos, Finlay abrazó a Gedo, compartiendo un momento con Takahashi en el ringside, besando el logo del león y posando para el público por última vez antes de dirigirse a la parte trasera.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Ren Narita derrocó a Aaron Wolf como el Campeón de Peso Abierto NEVER. El resultado se debió en gran medida a un ataque masivo de House of Torture.

Tras un choque de alto voltaje, Knockout Brothers (Yuto-Ice y OSKAR) defendieron por tercera ocasión el Campeonato de Parejas IWGP, dominando a RoughStorm (Shota Umino y Yuya Uemura)

En el turno estelar, Yota Tsuji llegó a Osaka para la primera defensa del Campeonato Peso Completo IWGP chocando contra Jake Lee, quien a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar caer ante el campeón quien le asestó un definitivo Gene Blast.

Tras la lucha, se realizó la despedida de Hiromu Takahashi, con Unbound Co. (incluido un muy emotivo Yuto-Ice) reunidos en el ring para despedirlo.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

5,507 Espectadores

0. Togi Makabe y Toru Yano vencieron a Katsuya Murashima y Shoma Kato (8:17) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Murashima.

1. Special Tag Match – Hiromu Takahashi Farewell Match: Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori vencieron a Francesco Akira y Jakob Austin Young (9:40) con un Bone Lock de Ishimori sobre Young.

2. Special Tag Match: Shingo Takagi y Drilla Moloney vencieron a Great-O-Khan y HENARE (9:24) cuando Moloney colocó espaldas planas a HENARE tras la WAR DRAGONS.

3. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (12:20) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Jackson defendiendo el título.

4. Special Singles Match: Andrade El Idolo venció a Gabe Kidd (14:20) con The Message.

5. Special Singles Match: Callum Newman venció a David Finlay (13:53) con un Prince’s Curse.

6. NEVER Openweight Title: Ren Narita venció a Aaron Wolf (c) (2:08) con un Guillotine of Hell – conquistando el título

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Shota Umino y Yuya Uemura cuando OSKAR colocó espaldas planas a Uemura tras la K.O.B defendiendo el título.

8. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) venció a Jake Lee (23:40) con un Gene Blaster defendiendo el título.