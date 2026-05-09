LUCHA LIBRE AAA 9 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver Lucha Libre AAA 9 de mayo 2026 | La Catalina vs. Jessy Jackson

Este sábado 9 de mayo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.

► El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. Mini Vikingo venció a Hijo del Vikingo (*** 1/2)
  2. Rey Fénix venció a Laredo Kid (**** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 9 de mayo de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 9 de mayo 2026 | La Catalina vs. Jessy Jackson
Lucha Libre AAA 9 de mayo 2026.
  • La Catalina vs. Jessy Jackson.
  • Lince Dorado vs. Octagón Jr. vs. Cruz del Toro.
  • Cara a cara: Psycho Clown y Pagano.

► Horarios para ver Lucha Libre AAA en vivo

Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José María Arteaga, Querétaro (7:00 PM)

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 20:00 FOX / FOX One
México — FOX Tubi 21:00 FOX Tubi
Centroamérica 20:00 FOX / FOX One
Panamá 21:00 YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT) 20:00 YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 19:00 YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal 22:00 YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana 22:00 YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador 21:00 YouTube FOX
Venezuela, Bolivia 22:00 YouTube FOX
Chile 22:00 YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay 23:00 YouTube FOX
Brasil 23:00 YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres 03:00 (10 may.) YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia 04:00 (10 may.) YouTube / Facebook
Islas Canarias 03:00 (10 may.) YouTube / Facebook
India 07:30 (10 may.) YouTube / Facebook
Filipinas 10:00 (10 may.) YouTube / Facebook
Japón 11:00 (10 may.) YouTube / Facebook
Australia 13:00 (10 may.) YouTube / Facebook
Nueva Zelanda 15:00 (10 may.) YouTube / Facebook

México y Centroamérica: 8 PM EN VIVO por FOX y FOX One; 9 PM por FOX Tubi.
Sudamérica (excepto Brasil): transmisión vía YouTube FOX.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos