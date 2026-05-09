Este sábado 9 de mayo, AAA regresa con una nueva edición de LUCHA LIBRE AAA en FOX desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Mini Vikingo venció a Hijo del Vikingo (*** 1/2)
- Rey Fénix venció a Laredo Kid (**** 1/2)
► Cartelera Lucha Libre AAA 9 de mayo de 2026
- La Catalina vs. Jessy Jackson.
- Lince Dorado vs. Octagón Jr. vs. Cruz del Toro.
- Cara a cara: Psycho Clown y Pagano.
► Horarios para ver Lucha Libre AAA en vivo
Fecha: Sábado 9 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Auditorio José María Arteaga, Querétaro (7:00 PM)
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|20:00
|FOX / FOX One
|México — FOX Tubi
|21:00
|FOX Tubi
|Centroamérica
|20:00
|FOX / FOX One
|Panamá
|21:00
|YouTube FOX
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Denver (MT)
|20:00
|YouTube / Facebook
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|19:00
|YouTube / Facebook
|Canadá — Toronto / Montreal
|22:00
|YouTube / Facebook
|Puerto Rico, República Dominicana
|22:00
|YouTube / Facebook
|Colombia, Perú, Ecuador
|21:00
|YouTube FOX
|Venezuela, Bolivia
|22:00
|YouTube FOX
|Chile
|22:00
|YouTube FOX
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|23:00
|YouTube FOX
|Brasil
|23:00
|YouTube / Facebook
|Reino Unido — Londres
|03:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|España, Francia, Alemania, Italia
|04:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|Islas Canarias
|03:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|India
|07:30 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|Filipinas
|10:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|Japón
|11:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|Australia
|13:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
|Nueva Zelanda
|15:00 (10 may.)
|YouTube / Facebook
México y Centroamérica: 8 PM EN VIVO por FOX y FOX One; 9 PM por FOX Tubi.
Sudamérica (excepto Brasil): transmisión vía YouTube FOX.